نهمین سفر کاروان خدمت دولت ایران قوی در استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جعفری عصر جمعه در حاشیه برپایی میز خدمت در شهرستان تنگستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در شهرستان تنگستان شاهد برپایی میز خدمت هستیم که مردم به صورت چهره به چهره و بی واسطه با مسئولان ارشد استان بوشهر دیدار و مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.

وی افزود: تنگستان مهد دلیرمردانی چون شهید رئیسعلی دلواری است که با فتوای علمای دینی در برابر متجاوزان و استکبار گران ایستاد و اجازه خودنمایی به دشمن را نداد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: این نهمین سفر کاروان خدمت دولت ایران قوی در شهرستان‌های استان بوشهر است که با حضور استاندار بوشهر و معاونین استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان انجام شد.

جعفری اضافه کرد: جلسه با منتخبین شهرستان و جلسه با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و …از جمله برنامه‌های این سفر است.

وی افزود: برگزاری شورای اداری در شهرستان‌ها و جمع بندی و اجرای دقیق مصوبات از برکات این سفرهاست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر گفت: تاکنون در ۹ شهرستان بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از مردم به صورت چهره به چهره و بی واسطه با استاندار و معاونان و مدیران ملاقات داشته‌اند که مشکلات آنها بررسی شده است.

جعفری ابراز داشت: برنامه‌های کاروان خدمت در دور آینده به سبک جدید برگزار می‌شود که برپایی میز خدمت در مراکز بخش‌ها و همچنین دیدار با معتمدان شهرها و روستاها از جمله این برنامه‌ها است.