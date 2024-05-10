  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۰۶

در گفت و گو با مهر عنوان شد؛

اجرای ۴۰ عنوان برنامه همزمان با دهه کرامت در فومن

اجرای ۴۰ عنوان برنامه همزمان با دهه کرامت در فومن

فومن- دبیر کانون خدمات رضوی فومن گفت: همزمان با دهه کرامت ۴۰ عنوان ویژه برنامه در شهرستان فومن اجرایی می شود.

سید رشید مقدس در گفت و گو با خبرنگار مهر با تبریک ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر اظهار کرد: چایخانه حضرت حضرت رضا (ع) امروز به مناسبت آغاز دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه به مدت ۱۰ روز در جوار شهید گمنام واقع در پارک کودک این شهرستان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه این چایخانه هر روز از ساعت ۲۰ تا ۲۲ تا پایان دهه کرامت به عموم مردم خدمات ارائه می‌کند، افزود: این چایخانه بعد از دهه کرامت طی همه ایام سال در چهارشنبه‌های امام رضا نیز فعال است.

مقدس با تاکید بر اینکه در ایام دهه کرامت ۴۰ عنوان برنامه در فومن پیش بینی شده است، ادامه داد: برنامه‌های متنوعی در این ایام برگزار می‌شود و روز ۲۹ خادمان حرم امام رضا (ع) از ساعت ۱۳ بعد از ظهر وارد شهرستان می‌شوند.

اجرای ۴۰ عنوان برنامه همزمان با دهه کرامت در فومن

دبیر کانون خدمات رضوی فومن تصریح کرد: خادمان در ابتدای ورود به فومن از ساعت ۱۶ به دهستان آلیان رفته و تا ساعت ۱۷:۳۰ در بقعه سیاهورود میزبان خدام بوده و ۱۸ عصر استقبال خدام امام رضا (ع) از سوی هیأت‌های مذهبی شهرستان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه از ساعت ۱۸:۳۰ استقبال مردمی از سوی مردم در خیابان امام از خدام تا مسجد جامع انجام می‌گیرد، گفت: اعضای ستاد دهه کرامت بازدید از سالمندان، آتش نشانی و حضور در منزل یکی از خادمان امام رضا (ع) و مسؤول اسبق کانون خدمت رضوی شهرستان مرحوم رسول قربانی پور از دیگر برنامه‌هایی است که طی ایت ایام انجام می‌گیرد.

کد مطلب 6102566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها