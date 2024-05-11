به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین لکزائیانپور صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران، با اعلام افزود: براساس برنامهریزی صورت گرفته در حوزه طرح جهاد آبرسانی، طی امسال، بیش از ۵۰ کیلومتر از شبکههای توزیع آب فرسوده در ۱۰ روستای شهرستان زهک اصلاح و بازسازی کامل خواهند شد.
وی، هدف از نوسازی شبکههای فرسوده روستایی را کاهش هدر رفت آب و تأمین آب شرب پایدار اعلام و ادامه داد: تنش آبی در این روستاها به طور متوسط ۲۵ درصد است و با این اقدام ضمن پایداری شبکه توزیع، ۳۰ درصد هدر رفت آب کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه، خرید لوله و اتصالات انجام شده و به زودی عملیات اجرایی آغاز خواهد میشود، افزود: با اصلاح، بازسازی و در برخی نقاط توسعه شبکه در این روستاها، حدود ۲۰۰۰ خانوار و تقریباً ۱۰ هزار نفر از جمعیت روستایی این شهرستان از آب شرب پایدار بهرهمند خواهند شد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان زهک اضافه کرد: با توسعه شبکه توزیع ۱۰ درصد این جمعیت از آب شرب بهرهمند و به مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان اضافه میشوند.
لکزائیانپور، در پایان با اشاره به روستاهای هدف گفت: این روستاها شامل حسنآباد سنچولی، حسین دهمرده، خمک، حسنپیری، زیارتگاه، غلامعلی سرگزی و گوری از توابع بخش خمک و روستاهای عباس مراد، کندورک و قلعه کهنه از توابع بخش جزینک است.
شایان ذکر است شهرستان زهک دارای ۱۸۳ روستا و مجتمع روستایی و بیش از ۶۵ هزار نفر جمعیت روستایی است.
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