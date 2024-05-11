به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی، مدیرکل دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: ۲۲۱ تن زعفران ایرانی سال ۱۴۰۲ به ۵۵ کشور به صورت مستقیم صادر شد که ارزش صادراتی اظهاری آن ۲۰۷ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۲۸۱ دلار بوده که با وجود رشد صادرات از لحاظ وزنی و افزایش قیمت این محصول در کشور و بازارهای بین‌المللی شاهد کاهش ۱۵.۷ درصدی در اظهار ارزش این محصول هستیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ صادرات زعفران با بسته بندی کمتر از ۳۰ گرم رشد مناسبی داشته که ۲۲ درصد از زعفران‌های صادر شده را به خود اختصاص داده در صورتی که در سال ۱۴۰۱ این میزان حدود ۱۵.۵ درصد وزن کل صادرات این محصول بوده است.

لطیفی گفت: ۳۱.۴ تن از زعفران‌های صادر شده در سال ۱۴۰۲، زعفران‌های با بسته بندی زیر ۱۰ گرم بودند که این محصول با این بسته بندی نسبت به سال قبل ۶۷.۲ درصد افزایش داشته است و ۴۲ کشور مقصد آن بودند، ۱۳۱ کیلوگرم پودر زعفران، در بسته بندی زیر ۱۰ گرم در سال قبل صادر شده که این محصول فرآوری شده نسبت به سال قبل رشد ۵۶ درصدی داشته و ۱۱ کشور خریدار مستقیم آن بودند.

وی افزود: ۱۶.۴ تن زعفران نیز با بسته بندی ۱۰ تا ۳۰ گرمی به ۲۹ کشور صادر شده که ۱۲.۵ درصد بیشتر از سال قبل بوده و ۴۶۳ کیلوگرم محصول فرآوری شده پودر زعفران هم در بسته بندی ۱۰ تا ۳۰ گرمی در سال ۱۴۰۲ به ۱۱ کشور صادر شده که ۱۴.۹ درصد نسبت به سال قبل کمتر صادر شده است.

لطیفی در خصوص زعفران با بسته بندی ۳۰ گرم به بالا گفت: نزدیک به ۱۷۳ تن از زعفران‌های صادر شده در سال ۱۴۰۲، زعفران‌های با بسته بندی بالای ۳۰ گرم بودند که برای این محصول، صادرات فله به شمار می‌آید که نسبت به مدت مشابه به دلیل افزایش صادرات با بسته بندی با کاهش ۵.۹ درصدی همراه بوده است.

مدیرکل دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازار سازمان تعاون روستایی در خصوص مقاصد زعفران ایرانی گفت: امارات با خرید ۶۷ هزار و ۱۲۰ کیلوگرم زعفران مقصد نخست و پس از آن چین با خرید ۴۹ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم، اسپانیا با ۴۳ هزار و ۸۲۰ کیلوگرم، افغانستان با ۲۱ هزار و ۷۱۶ کیلوگرم و رشد ۱۹۸ درصدی، قطر با ۵ هزار و ۷۷۴ کیلوگرم، ایتالیا با ۵ هزار و ۶۰۴ کیلوگرم، کویت با ۳ هزار و ۳۰۱ کیلوگرم، عمان با ۲ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم، بحرین با ۲ هزار و ۶۸۳ کیلوگرم و فرانسه با ۲ هزار و ۴۳۳ کیلوگرم مقاصد دوم تا دهم صادرات زعفران ایرانی بودند.

وی ادامه داد: هند، آلمان، هلند، تایوان، هنگ کنگ، کانادا نیز خریداران بالای هزار کیلوگرم زعفران بودند و پس از آن کشورهای سوئد، بلژیک، انگلستان، مالزی، استرالیا، ترکیه، عراق، سوئیس، روسیه، موریس، سنگاپور، قزاقستان، ژاپن، تایلند، اسلوونی، اردن، فیلیپین، اتریش، نروژ، نیوزیلند، کره جنوبی، رومانی، پاکستان، آفریقای جنوبی، بنگلادش، یونان، کرواسی، چک، اندونزی، آرژانتین، برزیل، دانمارک، ایرلند، بوسنی، تونس، عربستان، گرجستان و مجارستان در رتبه‌های بعدی خرید زعفران از ایران در سال ۱۴۰۲ قرار دارند.

لطیفی در خصوص افزایش سه برابری صادرات زعفران به افغانستان گفت: صادرات زعفران ایرانی به افغانستان حدود ۱۹۸ درصد افزایش داشته که این امر می‌تواند ارتباط مستقیمی با حقوق ورودی صفر درصدی زعفران از مبدا افغانستان به بازار مصرف هند داشته باشد که در راستای پیمان‌های مشترک هند و افغانستان صورت می‌گیرد، در صورتی که اگر تاجر ایرانی و برخی کشورهای دیگر بخواهند این محصول را وارد بازار هند کنند باید بیش از ۳۸ درصد حقوق ورودی یا اصطلاحاً تعرفه گمرکی پرداخت کنند که این اختلاف تعرفه‌ای باعث شده شراکتی بین برخی تجار ایرانی و افغان برای بهره‌گیری از این مزیت در افزایش سود و کاهش هزینه‌ها به وجود بیاید تا سهمی از بازار مصرف بیش از ۵۰ تن زعفران در هند را در اختیار بگیرند.

دبیر کمیته توسعه صادرات تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی ایران گفت: بیشترین میزان صادرات زعفران در سال گذشته به ترتیب مربوط به ماه‌های آبان با ۲۶.۴ تن و اردیبهشت با ۲۵.۴ تن، اسفند با ۲۲ تن، آذر با ۲۱.۴ تن و بهمن با ۲۰.۸ تن بوده است و کمترین میزان صادرات مربوط به فروردین با ۱۲.۴ تن بوده است.