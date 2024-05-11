به گزارش خبرنگار مهر، پیام احمدی صبح شنبه در نشست هماندیشی و طرحریزی سوگواره عاشورایی چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۳ با اشاره به قُلل فرهنگی موجود میان شاعران آئینی و تعزیهخوانان استان و نقش هویتی آنان در معرفی این دیار اظهار کرد: تلاش آن است که سوگواره عاشورایی استان در سال ۴۰۳ با تمرکز بر بازشناسی و معرفی بهتر مفاخر و چهرههای شناختهشده این حوزه برگزار شود.
وی افزود: با وجود ظرفیتهای قابلتوجه و چهرههای شناخته شده در حوزه فرهنگ و هنر استان اما همچنان چهارمحال و بختیاری نتوانسته است به جایگاه اصلی خود در سطح ملی و بینالملل دست یابد ازاینرو لازم است با رویداد آفرینی پیرامون بزرگان و مفاخر استان، معرفی بهتری از فرهنگ منطقه انجام شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزاری سوگواره عاشورایی استان را فرصتی مناسب برای معرفی نامدارانی همچون عمان سامانی و سید عبدالباقی دهکردی معروف به سید صولت دانست و ادامه داد: علاوه بر آنکه هدف اصلی از برگزاری این رویداد، اشاعه فرهنگ عاشورایی و پیام کربلاست باید تلاش شود با توجه به استفاده گسترده مردم از فضای مجازی و تغییر شیوه دسترسی مردم به محتواهای فرهنگی، پیوست رسانهای متناسب برای آشنایی هرچه بهتر جامعه با هنر تعزیهخوانی و معرفی بزرگان آن در استان تهیه و منتشر شود.
احمدی وسعتبخشی به دامنه برگزاری سوگواره عاشورایی استان را هم ضروری خواند و گفت: لازم است برای بخشهای جنبی همچون برگزاری کارگاههای آموزشی و تئوری، حضور شخصیتهای اثرگذار هنر تعزیه در استان و شکلدهی تبادلات فرهنگی و تجربی با دعوت از گروههای تعزیهخوان دیگر مناطق کشور برنامهریزی صورت گیرد که امید است با تأمین منابع مالی این مهم به اجرا درآید.
وی با اشاره به اینکه شبیهخوانی و تعزیه در چهارمحال و بختیاری هنری ریشهدار و آمیخته با فرهنگ مردم به شمار میرود و از نظر تجربی نیز از پشتوانه و ظرفیتهای خوبی برخوردار است، یادآور شد: در کنار دانستههای تجربی، فراگیری آموزشهای لازم در حوزه تئوری هنر تعزیه، اهمیت بالایی دارد و با سرعت بخشی به پرورش جوانان مستعد و زمینهسازی برای آشنایی عموم با مفاهیم کلیدی هنر تعزیه و شبیهخوانی میتوان به ماندگاری و اعتلای این هنر و همچنین انتقال مضامین اصلی آن به مخاطبان به ویژه نسل جوان کمک کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری علاقهمند کردن نسل جدید به هنر تعزیه و پشتوانه سازی برای ماندگاری این هنر را کاری زمانبر و نیازمند برنامهریزی بیان و تأکید کرد: در نظر گرفتن پیوست رسانهای برای این هنر به ویژه در فرصت برگزاری سوگواره عاشورایی میتواند در این راه اثرگذار باشد.
نظر شما