۳۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان بوشهر خریداری شد

رضا تنگستانی مکان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال کشت گندم در استان بوشهر در قالب ۸۵ هزار هکتار به صورت دیم و ۱۷ هزار هکتار به صورت آبی انجام شد.

وی اضافه کرد: به خاطر شرایط خشکسالی و کاهش میزان بارش‌ها، مزارع گندم دیم استان بوشهر به صورت کامل خسارت دید و محصول چندانی از آنها برداشت نشد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر از ایجاد ۱۳ مرکز خرید گندم در استان خبر داد و افزود: تاکنون ۳۲ هزار و ۲۰۰ تن محصول گندم از کشاورزان گندم کار استان خریداری و وارد انبارهای مورد نظر شده است.

وی از کاهش ۷۰ درصدی خرید گندم در استان طی سال جاری خبر داد و بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰ هزار تن گندم در استان تولید و برداشت شود.