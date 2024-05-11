توجه ویژه به صیانت از زیست بوم خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غریبی صبح شنبه در آئین رونمایی از پوستر و تیزر مستند ساعت ۶ اظهار کرد: شرکت پایانه‌های نفتی ایران در راستای انجام مأموریت سازمانی خود همواره توجه ویژه ای به مسائل زیست محیطی پیرامونی دارد و اقدامات بسیار و مؤثر و تأثیرگذاری در این حوزه به انجام رسانیده است.

فرمانده پدافند غیرعامل جزیره خارگ گفت: ساخت یک فیلم مستند از عملیات پاکسازی و مهار آلودگی دریا در دستور کار مشترک با صدا و سیمای مرکز بوشهر قرار گرفته که امروز آئین رونمایی از پوستر و تیزر این مهم در بیست و هشتمین نمایشگاه نفت برگزار شد.

وی افزود: شرکت پایانه‌های نفتی ایران، به لحاظ مأموریت سازمانی دریا محور بوده اما توجه ویژه ای به مسائل زیست محیطی نیز دارد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به حادثه بروز نشت نفت نفت در سواحل گناوه در سال گذشته، عنوان کرد: تلاشگران این شرکت با یک تلاشی شبانه روزی و در یک اقدام جهادی در طول ۳۳ روز توانستند نشتی نفت خام را از یکی از خطوط لوله زیر دریا مسدود کنند که در نوع خود کم نظیر بوده است.

عباس غریبی ادامه داد: با همکاری صدا و سیما و گروه مستندساز، فیلم مستندی تهیه شد که امروز از تیزر و پوستر آن رونمایی شد.

وی تاکید کرد: ساخت این مستند در راستای انجام فرمایشات مقام معظم رهبری و جهاد تبیین برای نشان دادن زحمات کارکنان این شرکت حائز اهمیت است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران یادآور شد: همچنین در این مستند تلاش شده که در کنار فعالیت‌های ذاتی شرکت، موضوع توجه به محیط زیست پیرامونی نیز مورد توجه قرار گیرد.

غریبی عنوان کرد: در راستای انجام مأموریت سازمانی و توجه به مسائل زیست محیطی به دنبال این هستیم از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری و در صورت بروز هرگونه حادثه مانع از آلودگی دریا شده از زیست بوم دریا حفاظت نمائیم.

وی به مساعدت و دستورات ویژه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پروژه عملیات پاکسازی ساحل گناوه و مهار آلودگی دریا اشاره کرده و گفت: این تهدید با حضور اقشار مختلف مردمی به فرصت تبدیل شد که نتیجه آن تجهیز ناوگان دریایی شرکت به شناور مقابله با آلودگی دریا است.