۸۰ برنامه عقد و ازدواج در موزه دفاع مقدس مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی پیش ازظهر شنبه در حاشیه بازدید استاندار مازندران از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران ضمن ارائه گزارشی از روند پیشرفت پروژه‌های مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان، این مرکز را یک مجموعه عظیم با کارکردهای ارزشی، معنوی و گردشگری برای استان با ظرفیتی مانند مازندران برشمرد و اظهار داشت: حضور جوانان و نوجوانان در این مرکز و شنیدن روایت‌های حماسه و ایثار و جانفشانی رزمندگان جهاد مقدس و مقاومت از مصادیق جهاد تبیین و بصیرت افزایی است.

وی با بیان اینکه منطقه اروند و هفت تپه با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی آماده بهره برداری است، اذعان کرد: بزودی عملیات عمرانی منطقه والفجر هشت و فاو در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران آغاز خواهد شد.

سرهنگ سلامی با بیان اینکه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران بزرگترین مرکز فرهنگی دفاع مقدس کشور است و در مسیر زائرین علی بن موسی الرضا (ع) قرار دارد، خواهان توجه ویژه در سفر آینده ریاست جمهوری به این مرکز شد.

این مسؤول با بیان اینکه تاکنون بیش از ۸۰ برنامه عقد و ازدواج در این مرکز برگزار شد، گفت: سالانه بیش از ۱۵۰ هزار زائر از این مجموعه بازدید می‌کنند.