آمار متفاوت سازمان ملل درباره قربانیان سیل دیروز افغانستان!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، آژانس بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیل در شمال افغانستان، تنها در یک ولایت، بیش از ۲۰۰ نفر جان باخته‌اند.

براساس اعلام این نهاد، تنها در ولایت بغلان بیش از ۲۰۰ نفر جان باخته‌اند و هزاران خانه ویران شده و آسیب‌دیده است. همچنین تنها در منطقه بغلان مرکزی(جدید) بیش از یک هزار و ۵۰۰ خانه خسارت دیده یا ویران شده و بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات حکومت سرپرست طالبان می‌گویند که در پی بارندگی‌های دیروز ۶۲ نفر جان باخته‌اند.