  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۳۸

آمار متفاوت سازمان ملل درباره قربانیان سیل دیروز افغانستان!

آمار متفاوت سازمان ملل درباره قربانیان سیل دیروز افغانستان!

سازمان ملل متحد درباره شمار قربانیان سیل مرگبار در افغانستان، آمار متفاوت و چشمگیری را منتشر کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، آژانس بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیل در شمال افغانستان، تنها در یک ولایت، بیش از ۲۰۰ نفر جان باخته‌اند.

براساس اعلام این نهاد، تنها در ولایت بغلان بیش از ۲۰۰ نفر جان باخته‌اند و هزاران خانه ویران شده و آسیب‌دیده است. همچنین تنها در منطقه بغلان مرکزی(جدید) بیش از یک هزار و ۵۰۰ خانه خسارت دیده یا ویران شده و بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات حکومت سرپرست طالبان می‌گویند که در پی بارندگی‌های دیروز ۶۲ نفر جان باخته‌اند.

کد مطلب 6103077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها