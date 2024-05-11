حضور فعال و پرقدرت بانک تجارت در نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت روابطعمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش از روزهای چهارشنبه نوزدهم لغایت شنبه بیستودوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور فعالان و این صنعت در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود.
بانک تجارت بهعنوان یکی از بازیگران و حامیان اصلی این صنعت، با تجربه و سابقهای دیرینه در پشتیبانی و همراهی با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، امسال نیز همچون سالهای گذشته حضوری فعال در این رویداد مهم بینالمللی دارد.
مدیران و کارشناسان خبره و آشنا به دغدغههای فعالان صنعت پیشرو و کلیدی نفت، گاز و پتروشیمی، در غرفه این بانک واقع در طبقه فوقانی سالن ۴۴B به معرفی محصولات و خدمات تخصصی و کارآمد بانک تجارت میپردازند.
بانک تجارت در مسیر بیانتهای خدمت و بهویژه در سالهای اخیر با ارائه راهکارهای نوین مالی از جمله «تأمین مالی زنجیره تأمین» و همچنین طراحی محصولات نو از جمله تأمین نو، کسبنو و کالانو سعی داشته با نگاهی جامع، دغدغهها و نیازهای تمامی ذینفعان صنایع گوناگون بهویژه صنعت نفت و مشتقات آن را پوشش داده و روی دیگری از خدمات بانکی و مالی را برای مشتریان خود به نمایش گذارد.
پشتیبانی از بزرگترین طرحهای پتروشیمی و پالایشگاهی، گشایش انواع اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتهای گوناگون بانکی و ارائه خدمات کارگشای ارزی و بینالمللی در بیش از چهار دهه همراهی با شرکتهای فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور تنها گوشهای از خدمات گسترده بانک تجارت به اقتصاد کشور به شمار میرود.
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