به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد نعمتی در سخنانی، اظهار داشت: حدود ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه طی تماس شهروندان در خصوص مرگ چند نفر در یکی از واحدهای مسکونی در مجتمع مسکونی «هزار دستگاه» آتش‌نشانان ایستگاه شماره دو و چهار به همراه رئیس ایستگاه شماره چهار آتش‌نشانی به محل مراجعه کردند.

وی افزود: مأموران آتش‌نشانی پس از ورود به واحد مسکونی با جسد دو خانم و دو کودک پسر مواجه شدند و پس از ایمن‌سازی و بررسی واحد مسکونی فوتی‌ها را درون کاور قرار داده و به آمبولانس آرامستان‌ها تحویل دادند.

علت این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.