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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۰۵

سرپرست آتش‌نشانی خرم‌آباد خبر داد؛

کشف ۴ جسد در مجتمع مسکونی «هزار دستگاه» خرم‌آباد

کشف ۴ جسد در مجتمع مسکونی «هزار دستگاه» خرم‌آباد

خرم‌آباد - سرپرست سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد از کشف چهار جسد در مجتمع مسکونی «هزار دستگاه» این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد نعمتی در سخنانی، اظهار داشت: حدود ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه طی تماس شهروندان در خصوص مرگ چند نفر در یکی از واحدهای مسکونی در مجتمع مسکونی «هزار دستگاه» آتش‌نشانان ایستگاه شماره دو و چهار به همراه رئیس ایستگاه شماره چهار آتش‌نشانی به محل مراجعه کردند.

وی افزود: مأموران آتش‌نشانی پس از ورود به واحد مسکونی با جسد دو خانم و دو کودک پسر مواجه شدند و پس از ایمن‌سازی و بررسی واحد مسکونی فوتی‌ها را درون کاور قرار داده و به آمبولانس آرامستان‌ها تحویل دادند.
علت این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

کد مطلب 6103162

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