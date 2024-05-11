به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد نعمتی در سخنانی، اظهار داشت: حدود ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه طی تماس شهروندان در خصوص مرگ چند نفر در یکی از واحدهای مسکونی در مجتمع مسکونی «هزار دستگاه» آتشنشانان ایستگاه شماره دو و چهار به همراه رئیس ایستگاه شماره چهار آتشنشانی به محل مراجعه کردند.
وی افزود: مأموران آتشنشانی پس از ورود به واحد مسکونی با جسد دو خانم و دو کودک پسر مواجه شدند و پس از ایمنسازی و بررسی واحد مسکونی فوتیها را درون کاور قرار داده و به آمبولانس آرامستانها تحویل دادند.
علت این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.
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