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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۰۳

پس از سه سال ماموریت؛

تیپ متحرک هجومی شهید کشاورزیان به منطقه سرزمینی «شاهرود» بازگشت

تیپ متحرک هجومی شهید کشاورزیان به منطقه سرزمینی «شاهرود» بازگشت

شاهرود- فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار شاهرود از بازگشت تیپ متحرک هجومی ۱۵۸ شهید کشاورزیان پس از سه سال ماموریت خبر داد و گفت: این تیپ در مرزهای جنوب کشور مستقر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم بهادر خواجه وند ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه پس از سه سال تیپ متحرک هجومی شهید کشاورزیان به منطقه سرزمینی خود در شاهرود بازگشت، ابراز داشت: این تیپ در مرزهای جنوب شرق کشور برای خدمت رسانی به مردم مستقر بوده است.

وی ضمن بیان اینکه ارتش هر کجا که مردم نیاز داشت در کنار آنها حضور دارد، افزود: کمک به مردم نیازمند نیز بخشی از اهداف ارتش که در راستای آن تلاش می‌شود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۵۸ ذوالفقار شاهرود بابیان اینکه این تیپ در مأموریت‌های نظامی به دنبال ایجاد آرامش و ثبات در منطقه است، ابراز داشت: دفاع از مرزها و حفاظت از مردم دیگر اقدام مهمی که در مرزهای جنوب شرق کشور انجام گرفت.

خواجه وند ضمن بیان اینکه ارتش در فعالیت‌های مردم یاری حضور مؤثری داشته است، تصریح کرد: راهگشایی برای معابر و راهسازی از جمله این اقدامات را در بردارد.

وی بابیان اینکه ارتش در کمک به مناطق محروم پیش‌قدم است، افزود: اجرای طرح‌هایی مانند آبرسانی نیز از جمله برنامه‌های ارتش در مناطق مذکور بوده است.

کد مطلب 6103219

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