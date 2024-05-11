تداوم حملات به غزه/ منابع بیمارستانی زنگ خطر را به صدا درآوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد.

منابع محلی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی با بمب های دودزا شرق اردوگاه جبالیا را هدف قرار داد.

این منابع همچنین به بمباران منطقه شعشاعه در شرق جبالیا در شمال غزه اشاره کردند.

از سوی دیگر صهیب الهمص رئیس بیمارستان کویت در غزه از اوضاع فاجعه بار در رفح سخن گفت.

وی خواستار حمایت جامعه جهانی از این بیمارستان در سایه تهدید اشغالگران به گسترش عملیات نظامی در رفح شد.

رئیس بیمارستان اروپایی در غزه نیز اعلام کرد: به شدت درباره فاجعه بهداشتی با توجه به تداوم بسته بودن گذرگاهها و عدم ورود سوخت هشدار می دهیم.