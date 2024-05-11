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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۰۰

تداوم حملات به غزه/ منابع بیمارستانی زنگ خطر را به صدا درآوردند

تداوم حملات به غزه/ منابع بیمارستانی زنگ خطر را به صدا درآوردند

رژیم صهیونیستی در حالی به حملات خود به مناطق مختلف غزه ادامه داد که منابع بیمارستانی درباره اوضاع فاجعه بار در سایه تهدیدات رژیم صهیونیستی و بسته بودن گذرگاهها هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد.

منابع محلی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی با بمب های دودزا شرق اردوگاه جبالیا را هدف قرار داد.

این منابع همچنین به بمباران منطقه شعشاعه در شرق جبالیا در شمال غزه اشاره کردند.

از سوی دیگر صهیب الهمص رئیس بیمارستان کویت در غزه از اوضاع فاجعه بار در رفح سخن گفت.

وی خواستار حمایت جامعه جهانی از این بیمارستان در سایه تهدید اشغالگران به گسترش عملیات نظامی در رفح شد.

رئیس بیمارستان اروپایی در غزه نیز اعلام کرد: به شدت درباره فاجعه بهداشتی با توجه به تداوم بسته بودن گذرگاهها و عدم ورود سوخت هشدار می دهیم.

کد مطلب 6103220

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