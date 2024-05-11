به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح زاده روز شنبه در جلسه کمسیون معادن و فلزات استان با حضور اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، افزود: در زمان کنونی، اشتراک گذاری سنجههای مدیریت دانش در بین فعالان معدنی و تکمیل صنایع بالا دستی و پایین دستی مرتبط با مواد معدنی بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به آمادگی این سازمان برای همکاری با اتاق ایران برای ارتقای سطح دانش و فناوری حوزه معدن استان، اظهار کرد: تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن نیازمند توانمندسازی نیروی انسانی و تربیت افراد ماهر و حرفهای در این عرصه است.
فتح زاده، ادامه داد: اصلاح فرایندهای اداری صدور مجوزهای مرتبط با مواد معدنی و تسهیلگری در فرایندهای معدنی در بخش گمرکات بخشی از زنجیره تکمیل و ارتقا دهنده سهم ارزش افزوده معدن از کل اقتصاد کشور است.
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