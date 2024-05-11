۱۲ سال محرومیت برای جودوکاران کم بینا

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جدی ۴ سال و سید امید جعفری به دلیل تکرار تخلف دوپینگ به مدت ۸ سال از فعالیت در تمامی حوزه های ورزش محروم شدند.

بنابراین گزارش تیم کنترل دوپینگ ایران نادو، پیش از بازی های آسیایی هانگژو در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۲ و در خلال اردوهای آمادگی جودوی کم بینایان از "وحید جدی" نمونه گیری کردند، که پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه مورد تایید وادا، وجود ماده ممنوعه " اکساندرولون " از گروه S۱ (استیروئیدهای آنابولیک) لیست مواد و روش های ممنوعه در نمونه ادرار ورزشکار، تایید شد.

پس از آن، ابلاغیه تخلف از طریق ایمیل به ورزشکار، فدراسیون جهانی IBSA، وادا و فدراسیون ملی ورزش های کم بینایان اطلاع‌رسانی شد. اعضای شورای صدور رای ایران نادو پس از بررسی پرونده با در نظر گرفتن ادله، اسناد و شواهد ارائه شده با در نظر داشتن اصل مسئولیت مطلق ورزشکار، ضمن محرز دانستن اصل تخلف، دفاعیات ارائه شده توسط ورزشکار را برای کاهش مدت محرومیت، کافی ندانستند. از این رو به استناد ماده ۱-۲-۱۰ از قوانین ملی مبارزه با دوپینگ، دوره محرومیت ۴ ساله از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ لغایت ۱۴۰۶/۰۸/۲۲ برای ورزشکار صادر شد. گفتنی است به درخواست ورزشکار پرونده تخلف به شورای استیناف ارجاع شده و مورد بررسی مجدد قرار گرفت که اعضای شورای استیناف رای صادر شده اولیه را تایید نمودند.

اما در خصوص " سید امید جعفری" افسران کنترل دوپینگ ایران نادو، در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۲ در حالی که وی در اردوی تیم ملی جودوی کم بینایان برای بازی های پارا آسیایی هانگژو حاضر بود، نمونه دوپینگ گرفتند که با اعلام رسمی آزمایشگاه مورد تایید وادا نمونه ورزشکار مثبت اعلام شد.

با عنایت به اطلاعات دریافت شده از واحد مدیریت نتایج وادا، نمونه قبلی داخل مسابقه این ورزشکار به شماره ۱۰۰۶۰۴۸ در مسابقات نورسلطان قزاقستان به تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ به دلیل وجود ماده "بولدنون" از گروه S۱ استروئیدهای آنابولیک مثبت بوده و در حالی که فرایند صدور رای آن در در حال تکمیل شدن بوده است، "سید امید جعفری" دومین تخلف دوپینگی خود را در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۲ انجام می دهد.

در ایمیلی فدراسیون جهانی IBSA اعلام می دارد تست داخل مسابقات قزاقستان تخلف اول محسوب شده و با توجه به عدم احترام به تعلیق اجباری و عدم پذیرش تخلف و عواقب آن طبق بند ۱۰.۲.۱ ، مدت محرومیت ۴ سال برای تخلف اول قابل اجرا است. از طرفی در نمونه مثبت دوم ورزشکار که توسط ایران نادو در خارج از مسابقه و در اردوی آمادگی گرفته شد وجود ماده غیر خاص به نام "لیگاندرول" توسط آزمایشگاه مورد تایید وادا، تایید می شود. با توجه به درخواست وادا مبنی بر اصلاح حکم محرومیت ۴ ساله اولیه در شورای صدور رای ایران نادو، پرونده به شورای استیناف نادوی ایران ارجاع شد، این شورا پس از بررسی های لازم ضمن محرز دانستن اصل تخلف و نبود دلایل کافی برای بخشودگی یا کاهش دوره محرومیت به استناد بند ۱۰.۹.۱.۱ از قوانین ملی مبارزه با دوپینگ و دو تخلف محرز شده (هر تخلف ۴ سال محرومیت)، "سید امید جعفری" را به مدت ۸ سال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ لغایت ۱۴۱۰/۰۷/۲۸ از تمامی فعالیت های ورزشی ملی و بین المللی محروم کرد.

بر اساس بند ۱۴.۳ از مقررات ملی، لیست نفرات محروم روی وب سایت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران منتشر شده، قابل دسترسی است و از طریق مطبوعات نیز علنی می‌شود.