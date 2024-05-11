بمباران شدید شمال غزه از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حملات رژیم صهیونیستی به شمال غزه با شدت تمام ادامه دارد.
منابع فلسطینی از بمباران شرق اردوگاه جبالیا در شمال غزه خبر دادند.
این منابع همچنین به بمباران محله القصاصیب در اردوگاه جبالیا در شمال غزه اشاره کردند.
جنگندههای رژیم صهیونیستی منزلی را در خیابان عسلیه در شرق جبالیا بمباران کردند. مناطق الصبره و الزیتون در شمال غزه تحت حملات سنگین اشغالگران قرار دارد.
توپخانه رژیم صهیونیستی نیز بیت حانون و شرق جبالیا در شمال غزه را به شدت گلوله باران کرد.
همزمان منابع فلسطینی از شهادت ۲۱ نفر بر اثر حملات انجام شده به بیمارستان الاقصی در دیرالبلح خبر دادند.
از سوی دیگر منابع خبری از گسترش دامنه حملات رژیم صهیونیستی به عمق شهر رفح خبر دادند.
همزمان سازمان دفاع مدنی در غزه اعلام کرد که همچنان بیش از ۱۰ هزار شهید زیر آوار هستند و از زیرآوار بیرون آورده نشده اند.
نظر شما