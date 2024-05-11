اسکای لارک اسرائیلی تحت کنترل مبارزان سرایا القدس+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصاویری از سرنگونی پهپاد اسکای لارک و تحت کنترل درآوردن آن در غزه را منتشر کرد.

همچنین سرایاالقدس اعلام کرد: مبارزان ما با دو بمب جنگ افزارهای رژیم صهیونیستی را در خیابان هشتم در محله الزیتون در جنوب شهر غزه هدف قرار دادند.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروی هوایی این رژیم طی ۲۴ ساعت گذشته دهها حمله به مناطق مختلف غزه انجام داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروهای تیپ ناحال در حال گسترش حملات خود در محله الزیتون در جنوب شهر غزه هستند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد: نیروهای ما به حملات خود در شرق رفح ادامه می‌دهند و درگیری مستقیمی دارند.