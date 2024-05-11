گرد و خاک در راه آذربایجان غربی/احتمال سیلابی شدن رودخانه ها

مهدی صابری در گفت گو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد در استان، اظهار کرد: رگبار باران همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک در استان پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش گرادیان فشاری و تشدید فعالیت سامانه بارشی، رگبار باران و رعد و برق همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک در استان پیش بینی میشود.
صابری با بیان اینکه وزش باد شدید از روز یکشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت و بارندگیها از روز دوشنبه در استان رخ خواهد داد، گفت: علاوه بر رگبار باران و رعد و برق در شمال و مرکز استان، وزش باد شدید و گرد و خاک نیز کلیه مناطق استان را تا اواخر وقت سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در بر خواهد گرفت.
وی ادامه داد: آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، احتمال بارش تگرگ و برخورد صاعقه، احتمال خسارت به سازههای سبک در اثر تندباد لحظهای دور از انتظار نیست لذا هم استانیها از سفرهای غیر ضرور و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای و از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی خودداری کنند.
رییس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی اظهار کرد: طی امروز و فردا از نظر دمایی تغییرات محسوسی پیش بینی نمیشود.
نظر شما