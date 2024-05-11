بشار اسد موعد برگزاری انتخابات پارلمانی سوریه را مشخص کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه با صدور فرمانی با شماره (۹۹) سال ۲۰۲۴، روز دوشنبه ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۴ را به عنوان موعد برگزاری انتخابات اعضای مجلس خلق این کشور برای دوره‌ی چهارم قانونگذاری تعیین کرد.

سانا گزارش داد که در این فرمان، تعداد اعضای مجلس، اختصاص یافته به هر یک از بخش‌های کارگران و کشاورزان و همچنین بخش‌های دیگر مردم در حوزه‌های انتخاباتی نیز مشخص شده است.

طبق این آمار از مجموع ۲۵۰ نماینده، ۱۲۷ نفر را نامزدهای کارگران و کشاورزان و ۱۲۳ نفر را نامزدهای دیگر طیف‌های سوری تشکیل می‌دهند.

انتخابات پارلمانی سوریه

اعضای مجلس سوریه براساس رای گیری عمومی مستقیم و محرمانه رای دهندگان ۱۸ سال به بالا به مدت چهار سال براساس اکثریت در یک حوزه انتخابیه بزرگ یعنی استان انتخاب می‌شوند.

نامزد مجلس مردم باید دستکم ۱۰ سال در سوریه زندگی کرده باشد و تابعیت دیگری غیر از تابعیت سوری نداشته و ۲۵ سال تمام سن داشته باشد و بتواند بخواند و بنویسد و نامزد حوزه انتخابیه ای باشد که خود را در آن نامزد می‌کند یا اینکه دستکم دوسال از مدت اقامت مداومش در حوزه‌ای که می‌خواهد در آن نامزد شود، گذشته باشد.

انتخابات مجلس مردم نیز باید در طول ۶۰ روز قبل از پایان عمر مجلس قبلی انجام شود. مقر مجلس مردم سوریه از سال ۱۹۳۲ میلادی در دمشق است. قانون اساسی یا قانون انتخابات سوریه تعداد کرسی‌ها و شروط تقسیم آنها را تعیین نکرده و تصمیم درباره آن را به رئیس جمهور واگذار کرده است و بر این اساس، تعداد اعضای مجلس را رئیس جمهور در فرمان ریاست جمهوری تعیین می‌کند و از سال ۱۹۹۰ میلادی مجلس مردم سوریه ۲۵۰ کرسی داشته است و دستکم نیمی از آنها را نامزدهای کارگران و کشاورزان تشکیل می‌دهند.

بر اساس اصلاحات سال ۲۰۱۲ میلادی در قانون اساسی سوریه، مجلس مردم یک رئیس و یک نائب رئیس و دو منشی را به مدت یکسال برای خود انتخاب می‌کند.