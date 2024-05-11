ورود سامانه بارشی به خوزستان

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از اواخر یکشنبه سامانه نسبتاً ضعیف بارشی از سمت شمالِ غرب و غرب وارد استان خوزستان خواهد شد و تا روز پنجشنبه در برخی ایام سبب رگبار و رعد و برق و وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید و تندبادهای موقتی خواهد شد.

وی اضافه کرد: بیشترین میزان بارش باران برای بخش‌های شرقی، شمالِ شرقی و شمالی استان خوزستان پیش بینی می‌شود. البته در بقیه مناطق استان بارندگی به صورت نقطه‌ای و پراکنده خواهد بود.

سبزه زاری اظهار کرد: بیشترین سرعت وزش باد در روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه و در نیمه جنوبی، غربی و تا حدودی مرکزی خوزستان خواهد بود و بر این اساس احتمال خیزش گردوخاک‌های محلی و موقتی در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج و همراه با رگبار و رعد و برق پراکنده خواهد بود.

وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته شوش با ۳۷.۶ و ایذه با ۱۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند. همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۵ و کمینه دمای ۱۹.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.