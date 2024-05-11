درس سالمندی جمعیت در مدارس تدریس شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برجویی فرد ظهر شنبه در اختتامیه دومین جشنواره دانش آموزی «ایران جوان بمان» بیان کرد: جای خالی درس سالمندی جمعیت در دروس دانش آموزی به زبان دانش آموزی احساس می‌شود و خصوصاً در دروس متوسطه این درس باید جز محتوای آموزشی قرار گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: نگاه و تاکید رهبری به کار فرهنگی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی بوده و ما باید این رسالتی که بر عهده ما گذاشته‌شده است را به بهترین نحو انجام دهیم.

برجوئی فرد اظهار داشت: بیش از ۳۰ هزار اثر به جشنواره ایران جوان بمان ارسال‌شده که امیدواریم نتیجه این زحمات و تلاش‌ها منتهی به جوانی جمعیت باشد.

وی بابیان اینکه در بعضی از شهرستان‌ها مشارکت بالای ۳۰ درصد دانش آموزان را داشته‌ایم ادامه داد: این حجم تلاش برای مشارکت دانش آموزان برای شرکت در جشنواره نشان‌دهنده همت، حساسیت و نگرانی بوده که در جهت تبیین و روشن شدن نقش جوانی جمعیت در آینده کشور در میان برگزارکنندگان جشنواره وجود داشته است.