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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۵۰

معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

درس سالمندی جمعیت در مدارس تدریس شود

درس سالمندی جمعیت در مدارس تدریس شود

بوشهر- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: باید درس سالمندی جمعیت در مدارس تدریس شود تا حوزه آموزشی در راستای حرکت فرهنگی قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برجویی فرد ظهر شنبه در اختتامیه دومین جشنواره دانش آموزی «ایران جوان بمان» بیان کرد: جای خالی درس سالمندی جمعیت در دروس دانش آموزی به زبان دانش آموزی احساس می‌شود و خصوصاً در دروس متوسطه این درس باید جز محتوای آموزشی قرار گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: نگاه و تاکید رهبری به کار فرهنگی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی بوده و ما باید این رسالتی که بر عهده ما گذاشته‌شده است را به بهترین نحو انجام دهیم.

برجوئی فرد اظهار داشت: بیش از ۳۰ هزار اثر به جشنواره ایران جوان بمان ارسال‌شده که امیدواریم نتیجه این زحمات و تلاش‌ها منتهی به جوانی جمعیت باشد.

وی بابیان اینکه در بعضی از شهرستان‌ها مشارکت بالای ۳۰ درصد دانش آموزان را داشته‌ایم ادامه داد: این حجم تلاش برای مشارکت دانش آموزان برای شرکت در جشنواره نشان‌دهنده همت، حساسیت و نگرانی بوده که در جهت تبیین و روشن شدن نقش جوانی جمعیت در آینده کشور در میان برگزارکنندگان جشنواره وجود داشته است.

کد مطلب 6103381

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