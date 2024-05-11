  1. استانها
  2. البرز
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۲۱

مدیرعامل آبفای البرز:

بیش از ۳ هزار انشعاب غیرمجاز آب در البرز شناسایی و جمع آوری شد

بیش از ۳ هزار انشعاب غیرمجاز آب در البرز شناسایی و جمع آوری شد

کرج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از جمع آوری و تبدیل ٣ هزار و ۳۰۸ انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز طی سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری گفت: از سال گذشته نظارت‌ها برای مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه‌های آب استان البرز تشدید شده و با اهتمام انجام شده، ٣ هزار و ٤٤٨ انشعاب غیرمجاز شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز بر تداوم و تشدید طرح شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز در استان البرز به منظور مقابله با هدر رفت آب، کاهش خسارات به شبکه آبرسانی و تأمین پایدار آب شرب به ویژه در فصل تابستان تاکید کرد.

وی بیان کرد: دارندگان انشعابات غیرمجاز آب یا فاضلاب واقع در محدوده قانونی شهر یا روستا تا پایان اردیبهشت سال جاری در صورت خود اظهاری و اقدام جهت تبدیل انشعاب به مجاز، مشمول بسته‌های تشویقی و حذف جریمه‌های نقدی خود خواهند شد.

کد مطلب 6103402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها