بیش از ۳ هزار انشعاب غیرمجاز آب در البرز شناسایی و جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری گفت: از سال گذشته نظارت‌ها برای مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه‌های آب استان البرز تشدید شده و با اهتمام انجام شده، ٣ هزار و ٤٤٨ انشعاب غیرمجاز شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز بر تداوم و تشدید طرح شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز در استان البرز به منظور مقابله با هدر رفت آب، کاهش خسارات به شبکه آبرسانی و تأمین پایدار آب شرب به ویژه در فصل تابستان تاکید کرد.

وی بیان کرد: دارندگان انشعابات غیرمجاز آب یا فاضلاب واقع در محدوده قانونی شهر یا روستا تا پایان اردیبهشت سال جاری در صورت خود اظهاری و اقدام جهت تبدیل انشعاب به مجاز، مشمول بسته‌های تشویقی و حذف جریمه‌های نقدی خود خواهند شد.