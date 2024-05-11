روسیه: ۱۴۱۰ نیروی ارتش اوکراین کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: واحدهای غرب نیروهای روسیه مواضع سودمندتری را تحت کنترل درآوردند. دشمن حدود ۳۰۰ سرباز و یک تانک خود را از دست داد.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می افزاید: یگان جنوب نیروهای روسیه با بهبود مواضع خود در خط مقدم ۴ ضدحمله دشمن را دفع کردند. کی یف ۵۵۰ سرباز خود را از دست داد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: واحدهای شمال نیروهای روسیه دشمن را در منطقه خارکیف شکست دادند. کی یف ۱۷۰ نظامی خود را از دست داد و ۳۴ نظامی هم اسیر شدند.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: یگان مرکز نیروهای روسیه ۱۰ ضدحمله را دفع کردند؛ بر این اساس، نیروهای اوکراینی حدود ۳۹۰ نظامی خود را از دست دادند.

ضدحملات ارتش اوکراین که از پیش‌تر مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد سال ۱۴۰۲) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمد.