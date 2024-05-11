فارغ التحصیل شدن ۹۰۰ نفر در حوزه های علمیه خواهران استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت الاسلام حسین تمرخانی روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: حوزه‌های علمیه خواهران دارای ۶ مدرسه است و افراد در سطح ۲ به مدت پنج سال تحصیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه امسال حوزه علمیه شهرستان ایلام با سه جهش علمی مواجه شده است، افزود: در حال حاضر زمینه تحصیل دانش‌آموزان سیکل فراهم شده است و افراد با مدرک سیکل می‌توانند با تطبیق درسی عمده‌ای از دروس خود، دیپلم اخذ کنند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان ایلام تاکید کرد: مجوز رشته‌های تخصصی سطح سه، تفسیر کلام و رشته مشاوره با رویکرد تعالی خانواده و مجوز سطح چهار تفسیر تطبیقی به استان ایلام داده شده است.

حجت‌الاسلام تمرخانی با بیان اینکه حوزه علمیه در چهار مقطع داوطلب می‌پذیرد، ابراز کرد: سطح سه و چهار تخصصی بوده و تنها مختص طلاب خواهر است و همچنین در حوزه علمیه خواهران ایلام مجوز تحصیل در تمام مقاطع علمی در استان صادر شده که این ظرفیت خوبی در استان است.

مدیر حوزه علمیه خواهران ایلام با بیان اینکه از ظرفیت اساتید بومی در این حوزه بهره‌مند هستیم، گفت: از باب فرهنگی و تبلیغی نزدیک به ۴۵۰ طلبه خواهر در تمام مقاطع به عنوان مشاوران طرح امین مشغول به خدمت‌رسانی هستند که خدماتی از قبیل مشاوره‌های تحصیلی، خدمات علمی و پژوهشی در مدارس و اقامه نماز ارائه می‌دهند.

حجت‌الاسلام تمرخانی اظهار کرد: روحانیون و مبلغان مذهبی در بحث آسیب‌های اجتماعی در محلات حاشیه‌نشین برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مشاوره‌ای، فرهنگی و برنامه‌های متنوع فرهنگی اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

به گفته وی، از ۳۲ استاد برتر در کشور، سه استاد ایلامی از سوی دفتر مقام معظم رهبری برگزیده شدند.

مدیر حوزه علمیه خواهران ایلام گفت: ثبت نام در مقطع سیکل و دیپلم از اول اردیبهشت تا پایان اردیبهشت و در سطح سه و چهار از ۱۷ اردیبهشت به مدت یک ماه انجام می‌شود که قابل تمدید نیز است.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه خواهران در عرصه خدمات اجتماعی هم وارد شده‌اند، گفت: در اربعین سال گذشته ۲۱۴ نفر به صورت مستقیم با ایجاد ۱۵ موکب و غرفه در استان حاضر شدند و مسائل فرهنگی تبلیغی خوبی را با ایجاد مواکب در شهر مهران و ورودی‌ها انجام دادند.

حجت‌الاسلام تمرخانی با اشاره به اینکه در حال حاضر، در مجموع نزدیک به ۳۰۰ نفر در استان مشغول به تحصیل هستند، ابراز کرد: ۹۰۰ نفر فارغ التحصیل و ۴۵۰ نفر از خواهران در مدارس دانش آموزی به عنوان مشاوران طرح امین مشغول خدمت هستند.

مدیر حوزه علمیه خواهران ایلام خاطرنشان کرد: سال گذشته با توجه به تناسب جمعیتی، ایلام جزو استان‌های اول در زمینه پذیرش طلبه بود، به طوری که حوزه علیمه خواهران ایلام با افزایش ثبت نام ۱.۵ برابری مواجه شد.