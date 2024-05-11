دانشجوی دانشگاه گیلان مقام اول جشنواره تیتر ۱۳ را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین دوره جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاه‌های سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد که علی اکبری دانشجوی رشته علوم دامی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان توانست در بخش ویژه این جشنواره برای مقاله مندرج در دو فصلنامه علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی «ندا» رتبه اول گزارش نویسی را از آن خود کند.