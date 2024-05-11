به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز شنبه در دیدار فعالان ورزشی، دانشجویی، دانش آموزی، قرآنی و رسانهای دختر تبریز به مناسبت دهه کرامت و روز دختر با وی، با اشاره به دغدغههای مطرح شده در این جلسه، افزود: برخی موارد پیچیدگی ندارند بلکه نیازمند تغییر رویکرد در استان هستند و همه باید پای کار بیایند تا بتوانیم با تغییر نگاهها، برخی مشکلات را حل کنیم.
وی خطاب به دختران حاضر در جلسه، ادامه داد: باید قدر خود را در رسیدن به قلههای پیشرفت بدانید چرا که مسیر رسیدن انسان به آرمانها و اهداف خود از سختیهای عبور میکند.
رحمتی با بیان اینکه هر موفقیتی، نیازمند برنامه ریزی، تلاش، کوشش و تحمل سختیها است و دختر یا پسر فرقی ندارد، اظهار کرد: جوانان ما اگر به خود ایمان داشته باشند، میتوانند ایدههای خود را عملیاتی سازند.
وی گفت: اگر اهداف و آرمانهای بلند را به معنای واقعی کلمه در ذهن خود به وجود آوریم، به طور قطع به اهداف خود خواهیم رسید.
رحمتی ادامه داد: مطالب گفته شده در این جلسه، دسته بندی شده و به ادارات کل مربوطه در قالب نامه منعکس میشود و بنده موارد مطرح شده و مشکلات و دغدغههای دختران در عرصههای مختلف را مطالبه خواهم کرد.
وی با اشاره به زندگی حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه (س)، حضرت زینب (س) و حضرت معصومه (س) و تأثیرگذاری این بانوان گرانقدر اسلام در حفظ و انتقال معارف اسلام، گفت: امروز اگر دم از علم و تمدن و پیشرفتهای علمی و پژوهشی میزنیم، مدیون سفر تاریخی امام رضا (ع) به ایران هستیم که سیری از دانشمندان و بزرگان را به سمت کشور ما ساری و جاری ساختند.
وی خاطرنشان کرد: همه ما میتوانیم از این الگوها استفاده کنیم و به آرمانهای بزرگ دست یابیم البته نیازمند برنامه ریزی و تلاش هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی خطاب به دختران حاضر در جلسه، اظهار کرد: اگر امروز شما موفقیتی دارید، به خاطر تلاش و اراده و الگوهایی است که دنباله روی آنها بودهاید و امروز در شرایط فعلی جامعه، وظیفه شما بسیار سنگینتر است.
وی با بیان اینکه اگر خود بانوان دست به کار شوند و آسیبها و چالشها را مدیریت کنند، بسیار اثرگذارتر خواهد بود، گفت: امروز بانوان در مسئولیتهای مختلف اقتصادی و فرهنگی در حال فعالیت هستند اما مطالبه صحیحی است که نیازمند بهره مندی بیشتر از ظرفیت بانوان در مسئولیتها و امور مختلف بوده و باید بیش از پیش از ظرفیت آنها کمک بگیریم.
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