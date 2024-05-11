به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اکبری از ارسال شیوه‌نامه اجرایی جهش تحصیلی ۱۴۰۳ خبر داد و اظهار کرد: مدیران مدارس می‌توانند بر حسب درخواست اولیا و احراز شرایط دانش‌آموزان برای شرکت آنان در جهش تحصیلی مطابق شیوه‌نامه ارسالی تمهیدات لازم را انجام دهند.

وی افزود: شرایط ثبت نام جهش تحصیلی کسب نمره خیلی خوب در تمامی دروس پایه‌های قبلی، کسب نمره خیلی خوب در تمامی دروس در نیمسال اول سال جاری و تأیید مشاور و معلم مربوطه و شورای مدرسه بوده و ناگفته نماند علاوه بر شروط بالا تکمیل کارنمای دانش‌آموز جزو الزامات لازم می‌باشد.

معاون آموزش ابتدایی استان، خاطرنشان کرد: جهش تحصیلی برای پایه اول به سوم و همچنین جهش تحصیلی برای بار دوم، سوم و چند پایه نیازمند کسب مجوز از کمیسیون‌های خاص منطقه‌ای، استانی و شورای عالی است.

وی ادامه داد: درخواست و تأیید جهش تحصیلی ابتدا توسط مدیر مدرسه در سامانه‌های سیدا و سیرت و سپس ثبت نام و نوبت‌گیری توسط اولیا در سامانه my.medu.ir صورت می‌پذیرد؛ ثبت‌نام و انجام جهش تحصیلی بدون درخواست و کسب مجوز توسط مدرسه و بدون نوبت‌گیری اولیا در سامانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی یادآور شد: در هر ناحیه و منطقه آموزشی یک مدرسه دولتی به عنوان پایگاه مرکزی جهت برگزاری ارزشیابی‌های تحصیلی دانش آموزان انتخاب و اعلام می‌گردد.

گفتنی است؛ ارزیابی هوشی_روانی دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی و مشروط به موفقیت در ارزیابی تحصیلی (مدرسه پایگاه مرکزی) امکان‌پذیر خواهد بود همچنین عدم موفقیت در هر یک از موارد فوق جهش انجام نخواهد شد.

زمان نوبت گیری این مهم نیز از دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ آغاز و تا ۳۱ خرداد ماه به اتمام خواهد رسید و تاریخ فوق غیر قابل تمدید می‌باشد.