برتری سپاهان برابر مس رفسنجان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و سپاهان اصفهان در هفته بیست و هفتم لیگ برتر امروز شنبه از ساعت ۱۷:۵۰ در ورزشگاه شهدای مس و با قضاوت سید وحید کاظمی به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید.

تک گل نیمه اول را کاوه رضایی (۹) برای سپاهان به ثمر رساند.

ترکیب مس رفسنجان

حامد لک، محمد نژادمهدی، رامتین سلیمان‌زاده، میثم تیموری، مجید نصیری، جلال‌الدین علی‌محمدی، فرشید باقری، محمدمهدی محبی، سعید واسعی، محمدحسین کریم‌زاده، سجاد شهباززاده

ترکیب سپاهان

پیام نیازمند، هادی محمدی، محمد دانشگر، سیاوش یزدانی، آریا یوسفی، برایان دابو، محمد کریمی، محمدجواد حسین نژاد، رضا شکاری، رضا اسدی، کاوه رضایی

نیمه اول

محرم نویدکیا که هدایت مس را برعهده دارد سال‌های طولانی با پیراهن زردپوشان اصفهانی بازی کرده است و افتخارات زیادی با این تیم کسب کرده است و امروز برای اولین بار در قامت سرمربی برابر تیم سابقش قرار می‌گیرد.

در سوی دیگر میدان هم ژوزه مورایس که در دیدار رفت با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی رسیده بود پس از نتایج ضعیفی که در هفته‌های اخیر کسب کرد که منجر به از دست رفتن شانس قهرمانی این تیم شد پا به این میدان می‌گذارد تا از اعتبار خود برابر بازیکن سابق سپاهان دفاع کند.

نیمه اول بازی در حالی آغاز شد که سپاهان در غیاب بازیکنانی چون رامین رضائیان، فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو کار خود را آغاز کرد و شروع خوبی داشت و در دقیقه ۹ کاوه رضایی موفق شد از روی پاس آریا یوسفی گل نخست بازی را به ثمر برساند.

سپاهان در دقیقه ۳۴ فرصت داشت که دومین گل را هم به ثمر برساند اما شوت کاوه رضایی با واکنش دیدنی حامد لک مهار شد.

در دقیقه ۴۰ جلال الدین علی محمدی در پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و شوت او با اختلاف اندکی از کنار دروازه پیام نیازمند به بیرون رفت تا یکی از معدود فرصت‌های مس از بین برود. نیمه اول بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید.