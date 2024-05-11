شمس آذر جدال شگفتی سازها را برد/ ملوان دست خالی به شمال برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شمس آذر و ملوان از ساعت ۱۷:۱۵ و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین با قضاوت علی بای رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان سعید دقیقی به پایان رسید.

ترکیب شمس آذر: علیرضا جعفرپور، صادق آلبوصبیح، علی آزادمنش، محمدرضا رضایی (۳۱- کارت زرد)، هومن ربیع‌زاده، حسین گودرزی، محسن طرحانی، پوریا سرآبادانی، محمد پاپی (۷۱- عیسی مرادی)، امیرمحمد نسایی، فراز امامعلی (۸۹- مهدی محمدی)

ترکیب ملوان: حبیب فرعباسی (۲۹- افشار صداقت)، حامد نورمحمدی (۴۵- محمدرضا بردبار)، محمد طیبی، آرمان اکوان، پدرام قاضی‌پور، مجید عیدی، میلاد سرلک (۵۸- حسین صادقی)، یویا پورعلی، رضا جعفری (۴۰- کارت زرد) (۵۸- مهران احمدی)، محمد عمری و محمدرضا سلیمانی (۸۲- ابوذر صفرزاده)

بازیکنان شمس آذر به واسطه حضور هواداران خود بازی را بهتر آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی بازی موقعیت‌هایی را روی دروازه شمس آذر تدارک دیدند که در دقیقه ۵ و پس از چند رفت و برگشت توپ، روی غفلت مدافع و دروازه‌بان ملوان محمد پاپی توانست گل اول بازی را به ثمر برساند تا حساب کار یک بر صفر به سود شمس آذر شود.

بازیکنان ملوان در نیمه اول بارها در تله آفساید بازیکنان شمس آذر گیر افتادند و خط دفاعی تیم میزبان در این زمینه هوشیارانه عمل کرد.

مهدی تارتار سرمربی ملوان به دلیل اعتراضات زیاد به داور بازی از او کارت زرد دریافت کرد.

محمدرضا سلیمانی در دقیقه ۴۳ و در محوطه جریمه شمس آذر صاحب توپ شد و اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با بی دقتی از بالای دروازه شمس آذر راهی اوت شد. در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شمس آذر به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم بازیکنان ملوان برای جبران گل خورده پا به زمین گذاشتند و موقعیت‌های نصف و نیمه‌ای را روی دروازه شمس آذر تدارک دیدند اما هیچکدام از آنها تا دقیقه ۶۰ ثمری برای این تیم نداشت.

در دقیقه ۶۸ بار دیگر محمد پاپی موقعیت خوبی را برای گلزنی به دست آورد که با بی دقتی این بازیکن، شانس رسیدن شمس آذر به گل دوم از دست رفت.

با این پیروزی شمس آذر ۳۸ امتیازی شد و موقتاً به رده ششم جدول صعود کرد و ملوان هم ۴۰ امتیازی و در رده پنجم باقی ماند.