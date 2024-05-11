به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری بعداز ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: بیش از ۹۸ درصد بخش کشاورزی این استان به صورت خصوصی توسط مردم انجام می‌شود و بخش دولتی وظیفه سیاست گذاری، مشارکت در تأمین زیرساخت‌ها، ترویج، آموزش و پشتیبانی از بخش کشاورزی را عهده دارد.

وی افزود: پارسال برای نخستین بار تورم بخش کشاورزی کاهشی و رتبه تورم استان مرکزی عدد ۲۰ ثبت شد بدان معنا که تورم ۲۰ استان از مرکزی بیشتر و میزان تورم ۱۲ استان نیز کمتر از این استان بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با تاکید بر اینکه سال گذشته رشد تولید در بخش کشاورزی مثبت ارزیابی شد، گفت: امسال رشد ۸ درصدی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده که تلاش زیادی را می‌طلبد و باید اعتبارات به این سمت هدایت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: ۵۵۳ هزار هکتار سطح کشاورزی در استان وجود دارد همچنین تولیدات بخش کشاورزی ۳۱۰۰ تن و مجموع بهره برداران این بخش، ۱۰۴ هزار نفر هستند.

صفری اضافه کرد: هرساله ۲ میلیون قطعه جوجه ریزی در این استان انجام می‌شد اما اکنون به ۳ میلیون قطعه رسیده و ۱۱۳ درصد از برنامه تولید، محقق شده‌است.

وی با اشاره به تکمیل سه مجتمع گلخانه‌ای در استان در سال جاری گفت: افزایش تولید سه هزار تنی تخم مرغ و گوشت مرغ همچنین افزایش تولید ۵۰۰ تنی گوشت قرمز در این استان هدفگذاری شده و امیدواریم سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی نیز از ۴۲ میلیارد تومان به ۷۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند تا افزایش تولید را شاهد باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: همچنین مساحت فضای گلخانه‌ای استان ۷۵۹ هکتار، مساحت سامانه‌های نوین آبیاری استان ۴۴.۶ درصد و جذب ماده خام صنایع تبدیلی استان ۴.۲ میلیون تن است.

صفری بیان کرد: بخش کشاورزی استان مرکزی در ۲ سال گذشته رتبه دوم واگذاری تصدی را داشته است.

وی بیان کرد: سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان برای احداث استخر اختصاص یافت که در این راستا ۱۳۰ استخر پرورش ماهی احداث شد.

وی ادامه داد: ۲۶ مرکز جهاد کشاورزی در سطح استان وجود دارد که در قالب ۸۳ پهنه فعالیت می‌کنند.