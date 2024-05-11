ادامه روند پیروزی های تراکتور با مطهری

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های تراکتور و گل گهر سیرجان از هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال شامگاه شنبه از ساعت ۱۸ و ۵۰ دقیقه با حضور نزدیک به ۱۰ هزار نفر در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد.

بازیکنان تراکتور در نیمه نخست بازی خودشان را به حریف دیکته کردند و توانستند دقیقه ۳۱ صاحب پنالتی سوندو گوستاوو گل نخست تراکتور را به ثمر رساند.

دقیقه ۴۰ تراکتور یک ضربه ایستگاهی بدست اورد که شوت رحمان جعفری را اخباری مهار کرد.

دقیقه ۴۵ تراکتور دوباره صاحب پنالتی شد که رحمان جعفری توانست گل دوم تراکتور را به دست آورد تا شاگردان مطهری این نیمه را با برتری ۲ بر صفر خاتمه دهند.

با شروع نیمه دوم تیم تراکتور چندین موقعیت گل را بوجود آورد که نتوانست به گل تبدیل کند.

تیم فوتبال تراکتور مقابل گل گهر سیرجان با ترکیب حسین پورحمیدی، مهدی شیری، عارف آقاسی، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری، ریکاردو آلوز (سجاد آشوری)، سید مهدی حسینی، گوستاوو واگنین (امیرحسین حسین زاده)، مهدی هاشم‌نژاد (میلاد کر)، رحمان جعفری (دلتیچ) و صفا هادی وارد میدان شد.

همچنین تیم گل گهر با ترکیب محمدرضا اخباری، سید ابوالفضل رزاق پور، علیرضا علیزاده، علیرضا کوشکی (مسعود زائر کاظمین)، مهدی تیکدری نژاد، مسیح زاهدی، سعید سحرخیزان، روبرتو تورس، سامان فلاح، احمدرضا زنده روح (بابو اریک) و قائم اسلامی خواه مقابل تراکتور صف آرایی کرد.

تیم داوری این بازی را محمدحسین زاهدی فر، دانیال باشنده، اسماعیل احمدی، فرهاد امینی و حسین نجاتی به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

در طول بازی صفا هادی، مهدی هاشم نژاد، محمد نادری از تراکتور کارت زرد دریافت کردند.

از حواشی بازی می‌توان به روشن کردن نور فلش گوشی توسط هواداران تراکتور از دقیقه ۵۷ بازی و سردادن شعار یل یاتار طوفان یاتار، یاتماز تراکتور بایراقی اشاره کرد.

دقیقه ۶۰ داور وسط بازی بدلیل مصدومیت با داور چهارم فرهاد امینی تعویض شد.

دقیقه ۸۰ بازی بدلیل مصدومیت پورحمیدی درگیری بین بازیکنان ۲ تیم بوجود آمد و داور سامان فلاح از گل گهر و شجاع خلیل زاده از تراکتور را اخراج کرد.

با این نتیجه تیم فوتبال تراکتور با ۴۷ همچنان در رده چهارم جدول و تیم گل گهر با ۳۶ امتیاز در رده هفتم باقی ماندند.