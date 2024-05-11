توقیف ۵۲۰میلیارد ریال خودرو قاچاقچیان مواد مخدر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی عصر شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی اظهار کرد: ۶ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال اموال قاچاقچیان مواد مخدر این استان طی سال گذشته در استان مصادره شده که توقیف ۵۲۰ میلیارد ریال خودرو مربوط به قاچاقچیان را نیز باید به این میزان اضافه کرد.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌هایی که در فرایند مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر در استان مورد تاکید قرار دارد، ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و بالابردن ریسک این جرم است که با قدرت دنبال می‌شود.

عتباتی افزود: اقدامات ارزشمندی در امر مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر در آذربایجان‌غربی رقم خورده که حاصل آن شناسایی چندین باند تهیه، توزیع و ترانزیت مواد مخدر و تشکیل پرونده‌های قضائی و صدور مجازات‌های قانونی برای مرتکبین این جرایم بود.

وی با تاکید بر اهمیت اجتماعی کردن مبارزه و مقابله با مواد مخدر اضافه کرد: این موضوع با افتتاح ۲ مرکز نگهداری، درمان و توانمندسازی در ارومیه انجام شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: امروز یکی از توفیقات مهم استان کمپی با ظرفیت یک هزار و ۲۰۰ نفر بود که در راستای فلسفه قانون که نگاه بیمارگونه به معتاد و تلاش برای درمان آنها در مرکز استان راه اندازی شده است.

عتباتی از دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز خواست تا به تناسب شرایط، نگاه و توجه ویژه به استان از نظر تأمین امکانات و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه از جمله تقویت و تجهیز پایش های تصویری و نظارت‌های غیر انسانی ۶ گمرک استان داشته باشند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین با توجه به نیاز استان به کمپ‌های نگهداری معتادان متجاهر در مناطق شمالی و جنوبی از دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست تا مساعدت‌های لازم در این مورد داشته باشد.