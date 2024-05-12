آگهی نتیجه انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه کرمانشاه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آمویی فرماندار کرمانشاه بر اساس قوانین انتخاباتی آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرمانشاه را منتشر کرد.

متن این آگهی به شرح زیر است:

در اجرای ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۹۵ آئین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه کرمانشاه می‌رساند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ در حوزه انتخابیه کرمانشاه برگزار شد. جمع آرای صحیح ۱۵۸ هزار و ۸۶۱ بود که اشخاص زیر به ترتیب:

۱ – آقای عبدالرضا مصری نام پدر علی دارای ۷۳ هزار و ۸۹۴ رأی

۲ – آقای فضل اله رنجبر نام پدر علی محمد دارای ۵۴ هزار و ۱۲۱ رأی

۳ – آقای ابراهیم رحیمی زنگنه نام پدر حسین دارای ۴۸ هزار و ۱۸۴ رأی

۴ – آقای جهانبخش امینی نام پدر مریدعلی دارای ۴۷ هزار و ۷۱۶ رأی

می‌باشند.

اینک در اجرای ماده ۸۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان کرمانشاه برای قبول شکایات آماده می‌باشد.

در ضمن به استناد تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.