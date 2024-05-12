کشف احتکار بیش از ۵۵ تن برنج به ارزش ۴ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأمورین این پلیس موفق به کشف انبار احتکار برنج در محدوده جنوب تهران شدند.

وی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری برنج در انباری در یافت آباد تخلیه و دپو شده است که کالاها توسط وانت به این مکان منتقل و سپس توزیع می‌شود.

سرهنگ افشاری گفت: مأمورین این پلیس محل موصوف را بازرسی کردند که مشخص شد محل یک باب انبار کالای بازرگانی بوده که کالاها در سامانه انبارها نیز ثبت نشده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بیان کرد: مأموران در محل مشاهده کردند که مقادیر انبوهی کالاهای اساسی از نوع برنج دپو شده است که طی استعلامات گمرکی مشخص شد اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته است و مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی هستند.

وی خاطرنشان کرد: کالاها شامل مقدار ۲۰.۰۰۰ کیلوگرم برنج هاشمی، ۱۰.۰۰۰ کیلوگرم برنج فجر و ۲۵.۰۰۰ کیلوگرم برنج عنبربو بوده که انبار پلمب، پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهمین به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف احتکار بیش از ۵۵ تن برنج خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاها کشف شده را بیش از ۴ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

وی گفت: احتکار و قاچاق کالا و ارز باعث اختلال در برنامه‌ریزی های اقتصادی و افزایش تورم در جامعه می‌شود.