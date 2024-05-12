۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۳

مدیرکل بهزیستی مازندران خبر داد؛

حمایت اقتصادی از ۲۰۰ دختر فاقد سرپرست در مازندران

ساری- مدیرکل بهزیستی مازندران به حمایت اقتصادی و اجتماعی این نهادی خدمات رسان از ۲۰۰ دختر فاقد سرپرست موثر اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت ولادت حضرت معصومه (س) و تبریک روز دختر و فرارسیدن دهه کرامت، گفت: قریب به ۹۵ دختر بدسرپرست و بی سرپرست در مراکز شبانه روزی شبه خانواده بهزیستی استان نگهداری می‌شوند و ۲۰۰ دختر فاقد سرپرست مؤثر در نزد بستگان سببی و نسبی با حمایت اقتصادی و اجتماعی بهزیستی مازندران نگهداری می‌شوند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۸ دختر با توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی خانواده، تحویل والدین شدند و ۸ دختر نیز ازدواج کردند تصریح کرد: همچنین بیش از ۹۰ تن از دختران کار هم از خدمات مددکاری و حمایتی بهزیستی استان بهره مند شدند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به فعالیت مرکز دولتی شبانه روزی خانه سلامت برای حمایت از دختران در معرض آسیب و ارائه خدمات روانشناسی و مددکاری و حمایت‌های مادی و معنوی در این مرکز به ۱۱۸ دختر در سال گذشته یادآور شد: در مراکز ندای مهر بهزیستی مازندران در شهرستان‌های ساری و آمل تعداد ۱۲۰ دختر در معرض آسیب در سال گذشته از خدمات بهزیستی بهره مند شدند.

بریمانی بر ایجاد آرامش و آسایش دختران و فراهم نمودن ابزارهای توانمندسازی آنها با برگزاری کلاس‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز جامعه در سازمان بهزیستی تاکید کرد و افزود: شایسته است تا فرزندان این مراکز ضمن الگو برداری از بزرگان دین و فراگیری مهارت‌های زندگی بیشترین تمرکز و زمان خود را صرف تحصیل دانش نمایند.

مدیر کل بهزیستی مازندران آینده روشن کشور را در گرو آموزش و پرورش همه جانبه کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: بانوان و دختران باید جایگاه واقعی و ارزش حقیقی خود را بشناسند و در جهت بالندگی، رشد و شکوفایی خود بکوشند.

