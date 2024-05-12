حمایت اقتصادی از ۲۰۰ دختر فاقد سرپرست در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت ولادت حضرت معصومه (س) و تبریک روز دختر و فرارسیدن دهه کرامت، گفت: قریب به ۹۵ دختر بدسرپرست و بی سرپرست در مراکز شبانه روزی شبه خانواده بهزیستی استان نگهداری می‌شوند و ۲۰۰ دختر فاقد سرپرست مؤثر در نزد بستگان سببی و نسبی با حمایت اقتصادی و اجتماعی بهزیستی مازندران نگهداری می‌شوند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۸ دختر با توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی خانواده، تحویل والدین شدند و ۸ دختر نیز ازدواج کردند تصریح کرد: همچنین بیش از ۹۰ تن از دختران کار هم از خدمات مددکاری و حمایتی بهزیستی استان بهره مند شدند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به فعالیت مرکز دولتی شبانه روزی خانه سلامت برای حمایت از دختران در معرض آسیب و ارائه خدمات روانشناسی و مددکاری و حمایت‌های مادی و معنوی در این مرکز به ۱۱۸ دختر در سال گذشته یادآور شد: در مراکز ندای مهر بهزیستی مازندران در شهرستان‌های ساری و آمل تعداد ۱۲۰ دختر در معرض آسیب در سال گذشته از خدمات بهزیستی بهره مند شدند.

بریمانی بر ایجاد آرامش و آسایش دختران و فراهم نمودن ابزارهای توانمندسازی آنها با برگزاری کلاس‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز جامعه در سازمان بهزیستی تاکید کرد و افزود: شایسته است تا فرزندان این مراکز ضمن الگو برداری از بزرگان دین و فراگیری مهارت‌های زندگی بیشترین تمرکز و زمان خود را صرف تحصیل دانش نمایند.

مدیر کل بهزیستی مازندران آینده روشن کشور را در گرو آموزش و پرورش همه جانبه کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: بانوان و دختران باید جایگاه واقعی و ارزش حقیقی خود را بشناسند و در جهت بالندگی، رشد و شکوفایی خود بکوشند.