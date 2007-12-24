قلب تنظیفی امروز عمل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد تنظیفی متولد 1317 گرگان، دانشآموخته دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، استاد هنر دانشگاه آزاد، دانشگاه علم و هنر و استاد آموزش ضمن خدمت معلمان است.
وی از همان سالهای دانشگاه به مجسمهسازی با فلز و مس روی آورد و در این مسیر هنرهای سنتی ایرانی مانند مسگری را با مجسمهسازی مدرن ترکیب کرد. او علاوه بر مجسمهسازی در نقاشی نیز صاحب سبک خاص خود است و تابلوهای نقاشیاش با رنگهای بسیار قطور روی فیبر نقاشی میشود.
مجموعه کامل آثار نقاشی تنظیفی به نام "انسان، جنگ ـ استخوان، سنگ" به عوارض روحی و اجتماعی جنگ بر تمام انسانهای روی زمین اختصاص دارد. وی از هنرمندان فعال در عرصه مجسمهسازی و نقاشی است که دو مجسمه او در فرهنگستان هنر نگهداری میشود و هم اکنون یکی از آثارش در پنجمین دوسالانه مجسمهسازی در معرض دید عموم قرار دارد.
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