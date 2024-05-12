چطور در سفر با قطار از مسیر لذت ببریم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هنگامی که تصمیم می‌گیرید سفر جدیدی را برنامه‌ریزی کنید، یکی از مهم‌ترین مواردی که باید به آن فکر کرده باشید، انتخاب وسیله نقلیه است. قطار همیشه یکی از انتخاب‌هایی است که برای انواع سفرها می‌تواند یکی از بهترین موارد باشد. هنگامی که با قطار سفر می‌کنید، می‌توانید از مزیت‌های بسیار آن استفاده کرده و سفر راحتی را تجربه کنید. قطار طرفداران بسیاری دارد. از مزیت‌های سفر با قطار می‌توان به ایمنی، قیمت مناسب، راحتی در مسیر و امکان استفاده از مسیرهای بین‌راهی اشاره کرد. در این مقاله می‌خواهیم نکاتی را بیان کنیم که با رعایت آن‌ها سفر فوق‌العاده خوبی با قطار داشته و از سفر خود نهایت بهره و لذت را ببرید.

نوع مناسبی از قطار را انتخاب کنید

امروزه در کشورهای مختلف، قطارهای متنوعی وجود دارند که شما می‌توانید برای سفرهای خود از آن‌ها استفاده کنید. ایران نیز در مسیرهای ریلی خود از قطارهای مختلف استفاده می‌کند و شما باید قبل از خرید بلیط درباره انواع قطارها و خدمات آن‌ها تحقیق کرده باشید. این موضوع ممکن است برای روزهای شلوغ سال که تعداد مسافران بیشتر است، اهمیت بالاتری پیدا کند. قطارهای در یک دسته‌بندی کلی به انواع قطارهای اتوبوسی، چهار و شش‌تخته تقسیم می‌شوند. اینکه در سفر با چه کسانی همراه هستید، دوست دارید مسیر سفر را به چه‌کارهایی مشغول باشید و امکانات و خدمات تا چه حد برای شما مهم هستند، همگی روی کیفیت مسیر شما تاثیر دارند و باید برای انتخاب نوع قطار به آن‌ها دقت کرده باشید.

طبیعی است که انواع قطارها، قیمت بلیط‌های متفاوتی هم دارند.

وسایل لازم را با خود به کوپه ببرید

هنگام سفر با قطار بهتر است برای مسیر سفر خود برنامه‌ریزی داشته باشید. شما زمان زیادی از سفر را در مسیر و داخل قطار هستید. بهتر است وسایلی که دوست دارید از آن‌ها در مسیر استفاده کنید را با خود به کوپه ببرید. کتاب، مجلات و خواندنی‌هایی که دوست دارید در مسیر نگاهی به آن‌ها بیندازید از مواردی هستند که بسیاری از مسافران با خود به قطار می‌برند. البته اگر هنگام حرکت با مطالعه راحت نیستید، استفاده از کتاب‌های صوتی یا پادکست‌ها هم می‌توانند اوقات شیرینی را برای شما رقم بزنند. هندزفری خود را هم فراموش نکنید.

تماشای صحنه‌های مسیر با یک آهنگ متناسب می‌تواند به جزء فراموش‌نشدنی از سفر شما تبدیل شود. داروهای لازم، وسایل ضدعفونی، چسب‌زخم، شارژر و مواردی مشابه نیز ممکن است در مسیر سفر با قطار به کار شما بیایند.

رعایت نکات خرید بلیط

استفاده از سایت‌های خرید بلیط، سفر را بسیار آسان کرده است. یکی از بهترین سایت‌ها برای خرید انواع بلیط قطار، علی بابا است که امکانات خوبی را برای مسافران فراهم کرده است. تنها نکته‌ای که باید هنگام خرید بلیط به آن توجه داشته باشید، این است که قوانین سایت و خرید بلیط را به‌دقت خوانده و از آن‌ها اطلاع داشته باشید. برخی از موارد مهمی که هنگام رزرو بلیط قطار باید به آن‌ها توجه کنید، عبارت‌اند از:

شما برای دربست‌کردن کوپه باید تیک دربست را زده باشید.

برای لغو یا جابه‌جایی زمان بلیط باید تا زمان خاصی اقدامات لازم را انجام دهید.

ظرفیت کوپه‌ها را قبل از رزرو نهایی بررسی کرده باشید.

از توقف در ایستگاهی که می‌خواهید مطمئن شده باشید.

در ساعت مقرر در ایستگاه باشید.

نظافت و بهداشت را رعایت کنید.

به حریم شخصی دیگران احترام بگذارید.

رعایت موارد ایمنی در سفر

هنگامی که درباره زمان پیش فروش بلیط قطار تحقیق می‌کنید و می‌خواهید سفری ایده‌ئال داشته باشید، بهتر است نکات و توصیه‌های ایمنی را نیز رعایت کنید. کار با ترمزدستی را یاد بگیرید. نکاتی درباره این ترمز نوشته شده که بهتر است هنگام ورود به قطار، آن‌ها را بخوانید. دقت داشته باشید که اگر این ترمز را بدون دلیل‌هایی که نوشته‌شده بکشید باید جریمه نقدی برای آن پرداخت کنید. بهتر است هنگام تردد در راهرو نکات ایمنی را رعایت کنید. اگر در سفر کودکانی همراه شما هستند، بهتر است آن‌ها را برای مراجعه به بوفه و موارد دیگر همراهی کنید. حتماً به کودکان توضیح دهید که در مواجهه با افراد غریبه چه برخوردی داشته باشند.

سفر فقط رسیدن به مقصد نیست و بهتر است از مسیر سفر لذت ببرید. عجله و بی‌حوصلگی فقط می‌تواند مسیر سفر را برای شما و همراهان سخت‌تر کند. اگر با دیگران هم مشکلی داشتید، حتماً بعد از درخواست محترمانه از آن‌ها، موضوع را با مهمان‌داران قطار درمیان بگذارید.

