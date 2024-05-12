  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۰۶

بخشدار سعدآباد:

برنامه‌های متنوعی با حضور خدام رضوی در سعدآباد برگزار می‌شود

بوشهر- بخشدار سعدآباد گفت: برنامه‌های متنوعی با حضور خدام رضوی در سعدآباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امین‌نژاد صبح یکشنبه در ستاد هماهنگی گرامیداشت دهه کرامت سعدآباد اظهار کرد: نگاه ویژه به دهه کرامت به عنوان یکی از بارزترین مراسم و برنامه‌های معنوی در تقویم جمهوری اسلامی ایران است.

وی اضافه کرد: میلاد حضرت معصومه (س)، امام رضا (ع) و احمد بن موسی (ع) به عنوان اضلاع پر برکت معنوی و نقطه توسل به انبیا و اولیا برای شیعیان آن بزرگواران فرصتی کم نظیر در مهین اسلامی ایران است که همه ما به نحو شایسته می‌بایست از فضائل آن بهره مند شد.

امین نژاد افزود: عفاف و حجاب و جایگاه اجتماعی مذهبی آن در فرهنگ ایرانیان همواره به عنوان یک افتخار در بین زنان و دختران خوش درخشیده، لذا دهه کرامت یکی از فرصت‌های است که متولیان فرهنگی با همکاری دیگر ادارات، نهادها و ارگان‌ها می‌بایست در ترویج فرهنگ غنی اسلامی اهتمام ویژه داشته باشند.

وی به حضور خدام رضوی به بخش سعدآباد پرداخت و ابراز داشت: در سال‌های گذشته در آغاز دهه کرامت استان بوشهر مهمان این خدام حضرت امام رضا (ع) در سطح شهرها و روستاها بوده اند.

بخشدار سعدآباد خاطرنشان کرد: می‌طلبد که امسال با برنامه‌ریزی جامع و هماهنگی مطلوب‌تر بتوانیم زمینه بهره‌مندی معنوی آحاد مردم بخش سعدآباد را از حضور خادمین حضرت رضا (ع) به نحو شایسته فراهم و بسترهای لازم برای بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از برکات این حضور معنوی را مهیا کنیم.

خدام بارگاه امام هشتم (ع) صبح روز دوشنبه ساعت هشت و ۳۰ دقیقه در محل شهدای گمنام سعدآباد حاضر و پس از توقف کوتاهی ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه برای حضور در جمع خانواده شهید صداقت و حضور در مرکز خدمات جامع سلامت وارد شهر وحدتیه شده و در ادامه به سمت روستای تل سرکوه، هلپه ای، سربست و بشیرآباد حرکت و ضمن توقف در مراکز تعیین شده جهت استفاده از برکات معنوی اقشار مردم از آنها استقبال می‌نمایند.

کد خبر 6103881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها