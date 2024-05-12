به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امین‌نژاد صبح یکشنبه در ستاد هماهنگی گرامیداشت دهه کرامت سعدآباد اظهار کرد: نگاه ویژه به دهه کرامت به عنوان یکی از بارزترین مراسم و برنامه‌های معنوی در تقویم جمهوری اسلامی ایران است.

وی اضافه کرد: میلاد حضرت معصومه (س)، امام رضا (ع) و احمد بن موسی (ع) به عنوان اضلاع پر برکت معنوی و نقطه توسل به انبیا و اولیا برای شیعیان آن بزرگواران فرصتی کم نظیر در مهین اسلامی ایران است که همه ما به نحو شایسته می‌بایست از فضائل آن بهره مند شد.

امین نژاد افزود: عفاف و حجاب و جایگاه اجتماعی مذهبی آن در فرهنگ ایرانیان همواره به عنوان یک افتخار در بین زنان و دختران خوش درخشیده، لذا دهه کرامت یکی از فرصت‌های است که متولیان فرهنگی با همکاری دیگر ادارات، نهادها و ارگان‌ها می‌بایست در ترویج فرهنگ غنی اسلامی اهتمام ویژه داشته باشند.

وی به حضور خدام رضوی به بخش سعدآباد پرداخت و ابراز داشت: در سال‌های گذشته در آغاز دهه کرامت استان بوشهر مهمان این خدام حضرت امام رضا (ع) در سطح شهرها و روستاها بوده اند.

بخشدار سعدآباد خاطرنشان کرد: می‌طلبد که امسال با برنامه‌ریزی جامع و هماهنگی مطلوب‌تر بتوانیم زمینه بهره‌مندی معنوی آحاد مردم بخش سعدآباد را از حضور خادمین حضرت رضا (ع) به نحو شایسته فراهم و بسترهای لازم برای بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از برکات این حضور معنوی را مهیا کنیم.

خدام بارگاه امام هشتم (ع) صبح روز دوشنبه ساعت هشت و ۳۰ دقیقه در محل شهدای گمنام سعدآباد حاضر و پس از توقف کوتاهی ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه برای حضور در جمع خانواده شهید صداقت و حضور در مرکز خدمات جامع سلامت وارد شهر وحدتیه شده و در ادامه به سمت روستای تل سرکوه، هلپه ای، سربست و بشیرآباد حرکت و ضمن توقف در مراکز تعیین شده جهت استفاده از برکات معنوی اقشار مردم از آنها استقبال می‌نمایند.