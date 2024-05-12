به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی با حضور در بازداشتگاههای موقت مردانه و زنانه پلیس آگاهی تهران، ضمن دیدار چهره به چهره با متهمان و استماع درخواستهای آنان، دستورات لازم را جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود صادر کرد.
دادستان تهران همچنین در جلسه مشترک با رئیس پلیس آگاهی تهران و معاونان وی، ضمن اشاره به سیاستهای دستگاه قضائی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، بر ضرورت حفظ حقوق متهمان بازداشتی و افزایش فضا و امکانات مورد نیاز برای نگهداری متهمان تحت نظر تأکید کرد.
صالحی در این جلسه با تأکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف متهمان بازداشتی تصریح کرد: ضابطان هرچه سریعتر نسبت به تکمیل تحقیقات مد نظر مقامات قضائی اقدام کنند.
دادستان تهران همچنین با بیان اینکه بیشتر متهمان مستقر در بازداشتگاهها، سارقان و مجرمان جرایم خشن و سازمانیافته هستند؛ از عملکرد پلیس در تأمین نظم و امنیت جامعه و همچنین دستگیری سارقان حرفهای و مجرمان خشن، تشکر و قدردانی کرد و افزود: حفظ امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است، چرا که احساس ناامنی باعث ایجاد مشکلات عدیده در زندگی روزمره مردم میشود، لذا دستگاه قضا با مخلان امنیت جامعه بهویژه سارقان حرفهای و مرتکبان جرایم خشن، مسلحانه، سازماندهی شده و متجاوزان به عنف با قاطعیت و بدون مماشات برخورد خواهد کرد.
دادستان تهران در پایان این برنامه، ضمن بازدید از ساختمان در حال احداث بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران، با قدردانی از پیشرفت فیزیکی کار و همچنین پیشبینی فضا و امکانات مناسب برای نگهداری متهمان بازداشتی، بر ضرورت تسریع در تکمیل آن ساختمان تأکید کرد.
