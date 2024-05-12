معرفی برگزیدگان جشنواره «هنرهای نمایشی کودکان و نوجوانان» قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله استانی نوزدهمین جشنواره «هنرهای نمایشی کودکان و نوجوانان» کانون استان قزوین ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری کانون برگزار شد.

در پایان این جشنواره نمایش «آن بالا، این پایین» کاری از اعضای مرکز فرهنگی و هنری مجتمع با مربی‌گری فاطمه فارسی، نمایش «چی شد؟ چطور شد؟» با اجرای اعضای مرکز فرهنگی و هنری الوند با مربی‌گری زهرا برجی و نمایش «سه بچه خرگوش» اثر اعضای مرکز فرهنگی و هنری شریفیه با مربی‌گری لیلا ابراهیمی برگزیده شدند و به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

در آئین اختتامیه این جشنواره سیدعلی اکبر موسوی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با قدردانی از همه دست اندرکاران این رویداد، جشنواره هنرهای نمایشی کانون را فرصتی برای کسب تجربه در زمینه انجام کارگروهی، تقویت توانمندی و مهارت‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان دانست که فارغ از نتیجه نهایی ارزشمند و ماندگار است.

تلاوت قرآن مجید، سرود ملی، نمایش نماهنگ روند برگزاری جشنواره، سخنرانی دبیر جشنواره، خوانش بیانیه هیئت داوران، اجرای مجری-عروسک و قدردانی از برگزیدگان، دبیر، داوران و ناظر جشنواره از جمله بخش‌های برنامه اختتامیه بود.

نسرین عجمی (کارشناس ارشد کارگردانی نمایش، بازیگر، کارگردان و مدرس هنرستان آموزش و پرورش)، پریسا کرمی (کارشناس گرافیک، مربی هنری کانون با ۲۱ سال سابقه تدریس) و آذر متفکر (کارشناس ارشد تئاتر عروسکی و کارگردانی تئاتر، کارگردان، مدرس دانشگاه و تئاتر کودک و نوجوان و پژوهشگر تئاتر با ۲۰ سال سابقه) داوران این جشنواره هستند و عزیزه ریحانی از کانون استان زنجان نظارت این جشنواره را برعهده دارد.

قصه‌گویی، اجرای آواز سنتی، اجرای ریتم و گیم، برگزاری کارگاه نجوم، نشست صمیمانه مدیرکل کانون با شرکت کنندگان و برپایی کارگاه ساخت عروسک «نه» از بخش‌های دیگر این جشنواره استانی یک روزه بود.

این جشنواره با هدف عمومی سازی و مردمی سازی نمایش در جامعه، فضاسازی و ارتقای ظرفیت نمایش به عنوان یک رویکرد فراگیر تربیتی در سال ۱۴۰۲ اعلام شد و با موضوع توجه به نامداران، امیدآفرینی، آئین‌های بومی، سنتی، مذهبی، طنز، محیط زیست و آزاد در رده سنی نوجوانان و جوانان ۱۲ تا ۲۲ سال برگزار می‌شود.

بر این اساس، این جشنواره در بخش استانی با اجرای شش نمایش منتخب به اجرا می‌پردازد تا پس از رأی هیأت داوران سه نمایش برگزیده به دبیرخانه مرکزی برای حضور در جشنواره کشوری معرفی شوند.

نوزدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کودکان و نوجوانان امسال با شعار «این صحنه خانه ماست» برگزار شده است.

فراگرفتن ارزش‌های اخلاقی، تعامل مناسب با همسالان، افزایش اعتماد به نفس و افزایش انگیزه کار گروهی و مهارت‌های فردی از دستاوردهای جشنواره‌های نمایشی است

البته هنرهای نمایشی همراه با رشد و پرورش خلاقیت و هنر در میان کودکان و نوجوانان در پیشرفت روابط اجتماعی آنها هم مؤثر است

در واقع عمومی سازی و مردمی سازی نمایش در جامعه و فضاسازی و ارتقای ظرفیت نمایش به عنوان یک رویکرد فراگیر تربیتی از اهداف اصلی این جشنواره است.

توجه به نامداران، امید آفرینی، آئین‌های بومی، سنتی، مذهبی، طنز، محیط زیست و آزاد موضوع‌های اعلام شده برای این جشنواره است.