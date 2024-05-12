آماده باش استان البرز با اعلام هشدار هواشناسی سطح نارنجی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور از قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار سطح نارنجی خبر داد و بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاههای امدادی و خدمات رسان، نیروی انتظامی و نیروهای مردمی در جهت مقابله با هرگونه حوادث احتمالی تاکید کرد. به منظور حفظ آمادگی و استفاده از تمام ظرفیتهای ممکن، فراهم کردن تجهیزات و پاسخگویی سریع به حوادث، باید کنترل، پایش و اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز بر ضرورت آماده باش مراکز درمانی و پایگاههای امداد و شرکتهای خدمات رسان آب و فاضلاب شهری و روستایی، برق، گاز، تلفن همراه و ثابت و آب منطقهای به منظور مقابله با جاری شدن سیل در رودخانهها و مسیل های فصلی، رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش سنگ، رانش کوه، لغزندگی و کاهش دید در جادههای کوهستانی و یا هرگونه حادثه احتمالی تاکید کرد.
مهرور خاطرنشان کرد: شهروندان از تردد در محلهای پرخطر، اسکان، چادر زدن و توقف در حریم رودخانهها، مکانهای مرتفع و تپهها، زیر درختان، سیم برق هوایی، لولهها، فنسهای فلزی و پهنههای آبی و نیز صعود به ارتفاعات خودداری کنند و همچنین تجهیزات لازم و ضروری سفر از جمله لوازم گرمایشی، البسه، پتو، کمکهای اولیه، برف پاک کن و وسایل ارتباطی را به همراه داشته باشند.
نظر شما