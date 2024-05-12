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۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۰۴

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز تاکید کرد؛

آماده باش استان البرز با اعلام هشدار هواشناسی سطح نارنجی

آماده باش استان البرز با اعلام هشدار هواشناسی سطح نارنجی

کرج- مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از آماده باش تمامی دستگاه‌های اجرایی استان با اعلام هشدار هواشناسی سطح نارنجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور از قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار سطح نارنجی خبر داد و بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان، نیروی انتظامی و نیروهای مردمی در جهت مقابله با هرگونه حوادث احتمالی تاکید کرد. به منظور حفظ آمادگی و استفاده از تمام ظرفیت‌های ممکن، فراهم کردن تجهیزات و پاسخگویی سریع به حوادث، باید کنترل، پایش و اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز بر ضرورت آماده باش مراکز درمانی و پایگاه‌های امداد و شرکت‌های خدمات رسان آب و فاضلاب شهری و روستایی، برق، گاز، تلفن همراه و ثابت و آب منطقه‌ای به منظور مقابله با جاری شدن سیل در رودخانه‌ها و مسیل های فصلی، رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش سنگ، رانش کوه، لغزندگی و کاهش دید در جاده‌های کوهستانی و یا هرگونه حادثه احتمالی تاکید کرد.

مهرور خاطرنشان کرد: شهروندان از تردد در محل‌های پرخطر، اسکان، چادر زدن و توقف در حریم رودخانه‌ها، مکان‌های مرتفع و تپه‌ها، زیر درختان، سیم برق هوایی، لوله‌ها، فنس‌های فلزی و پهنه‌های آبی و نیز صعود به ارتفاعات خودداری کنند و همچنین تجهیزات لازم و ضروری سفر از جمله لوازم گرمایشی، البسه، پتو، کمک‌های اولیه، برف پاک کن و وسایل ارتباطی را به همراه داشته باشند.

کد مطلب 6104458

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