به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در جریان برگزاری یکصدو نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به ضرورت بهره مندی از ظرفیت مناطق دهگانه شهرداری ادامه داد: تبدیل مناطق شش و هفت به مناطق ارزشمند تبریز طی ۱۰ سال آینده یکی از مهمترین هدفگذاری های شهرداری تبریز است که در این راستا توانمندسازی این مناطق با هدف دستیابی به توسعه متوازن در دستور کار قرار گرفته است.

هوشیار همچنین ضمن تشریح اهداف شهرداری تبریز در خصوص کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز و تسهیل مشارکت عمومی برای بازآفرینی بافت فرسوده شهر تبریز اظهار کرد: صدور رایگان پروانه‌های ساختمانی و افزایش جرایم ماده صد در بافت فرسوده از مهمترین اقدامات شهرداری تبریز است.

وی در ادامه از صدور مصوبه کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های مهندسی توسط وزیر محترم راه و شهرسازی خبر داد و تصریح کرد: متأسفانه اخذ مبالغ کلان سازمان نظام مهندسی و همچنین صدور مجوز بیمه از متقاضیان ساخت و ساز در بافت فرسوده، موجب عدم استقبال مشارکت‌های عمومی در اجرای طرح بازآفرینی شهری شده بود.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در طول دوره مدیریت شهری فعلی ۷۰ هکتار از اراضی تبریز تبدیل به فضای سبز شد که تملک و تغییر کاربری فضای سبز باغات لاله و باغ جلبی توسط شهرداری تبریز تنها بخشی از این اقدام به شمار می‌رود.

هوشیار اولویت دادن به پروژه‌های نیمه تمام، اجرای پروژه‌های جدید طی هشت ماه، اجرای پروژه‌های زیرساختی با اولویت مناطق کم برخوردار، تسریع اجرای پروژه فرامنطقه ای اتوبان ولایت، اجرای پروژه‌ها با رویکرد زیست محیطی، نصب دوربین‌های ترافیکی، پروژه فیبر نوری، تقویت ناوگان خدمات شهری و حمل و نقل عمومی، احداث ۵ تقاطع‌های غیر همسطح در سال جاری و احداث ۶ پل در سال ۱۴۰۱و مونتاژ دستگاه تولید ۱۶۰ تنی آسفالت از آغاز به کار دوره ششم شورای اسلامی شهر تبریز را از دیگر اقدامات مهم مدیریت شهری دانست.

وی به عملکرد شهرداری تبریز در بخش تفریغ بودجه و سامانه شفافیت نیز اشاره و ابراز امیدواری کرد: مصمم هستیم رتبه اول شفافیت را در کشور کسب کنیم.

یعقوب هوشیار همچنین بر عملکرد موفق شهرداری تبریز در ارتباط با اجرای مصوبه مولد سازی دستگاه‌های اجرایی تاکید و متذکر شد: برای تحقق تناسب ۸۵ درصدی پروژه‌های عمرانی از کل بودجه شهرداری برنامه ریزی های لازم انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه راهبردی عملیاتی ۵ ساله دوم شهرداری تبریز نگاه ویژه ای به حوزه فرهنگی دارد، گفت: نسبت به سال ۱۴۰۱، در سال گذشته برنامه‌های فرهنگی اجرا شده رشد دو برابری داشته است.

هوشیار با عنوان اینکه مجموعه خاوران را در اختیار سازمان فرهنگی و هنری قرار دادیم که درآمدهای خود را از آن محل تأمین کند، افزود: برخی پروژه‌ها مانند پردیس فرهنگ رسانه، فرهنگسرای لاله، فرهنگسرای استاد شهاب افتتاح خواهد شد و در کنار آن از ظرفیت‌های مدارس و مساجد نیزدر اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده می‌شود.