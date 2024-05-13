ارائه خدمات درمانی جهادی به بیش از ۳۰۰ نفر در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه کرامت کار ویزیت مردم در کوی علوی به صورت رایگان توسط گروهی از پزشکان انجام شد.

اکیپ پزشکی تخصصی و فوق تخصصی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان با همکاری مرکز بهداشت غرب اهواز و همچنین سپاه ناحیه امام حسین (ع) غرب اهواز به صورت رایگان به مردم خدمت رسانی کردند.

در این برنامه که بیش از ۱۴ پزشک متخصص و فوق تخصص در رشته‌های قلب و عروق، داخلی، اطفال، زنان و زایمان، چشم پزشکی، ارتوپد، سونوگرافی و… حضور داشتند به بیش از ۳۰۰ نفر خدمات تخصصی ارائه شد.

همچنین بیش از ۵۰ نفر از مراجعان بنا به تشخیص پزشکان متخصص برای اعمال جراحی و خدمات پاراکلینیکی به بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی اهواز اعزام و برای ۱۵ نفر هم عینک تجویز شد.