۴۲۰ میلیارد ریال در منابع بیمه بیکاری بوشهر صرفه جویی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد بازدرهوا یکشنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: میزهای خدمت اداره کل تأمین اجتماعی در همه دستگاه‌های اجرایی استان مستقر می‌شود و کارشناسان پاسخگوی پرسش‌های کارکنان این مجموعه‌ها و سایر مراجعه کنندگان خواهند بود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر مهم‌ترین هدف سازمان تأمین اجتماعی را حرکت در راستای تدابیر نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمتگزاری به مردم، حفظ و صیانت از پایداری صندوق تأمین‌اجتماعی برشمرد.

وی گفت: در سال گذشته توانستیم رتبه اول کشوری را در شاخص‌های مختلف کسب کنیم و با توجه به استقرار سامانه سنجش رضایت مردم از کارکنان، میزان رضایت مردم از کارکنان تأمین اجتماعی استان بوشهر ۹۰ درصد اعلام شد.

بازدرهوا با بیان اینکه حضور مدیران و کارشناسان بیمه‌ای در میان مردم به عنوان امری مهم است، ادامه داد: کارکنان تأمین اجتماعی استان در این شرایط آب و هوایی با تلاش زیاد این هدف را دنبال می‌کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر با ارائه گزارشی در خصوص جذب بیمه شده در طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی، عنوان کرد: ۸۰ درصد جمعیت بوشهر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارد که این نشان دهنده بیشترین آمار پوشش بیمه‌ای را در مقایسه با کل کشور است.

وی افزود: در دولت مردمی سیزدهم تاکنون پنج هزار نفر از زنان خانه دار، ۶۹۰ نفر دانشجو و ۱۹۰ ورزشکار تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته‌اند و در بحث صرفه جویی مصارف در حوزه بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۶ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۲ میلیارد تومان صرفه جویی داشته باشیم که با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه تعهدات این منابع را کنترل می‌کنیم.

بازدرهوا با اشاره به کلنگ زنی ساختمان تأمین اجتماعی عسلویه، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و اخذ مجوزها پروژه در دست اقدام است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری در راه اندازی مراکز اقامتی و تسهیلات رفاهی در استان‌های همجوار جهت کارکنان صورت گرفته است اما در بوشهر به‌منظور ارائه خدمات رفاهی در مضیقه هستیم که نیازمند توجه بیشتری است و ضروری است مراکز اقامتی بویژه در شهرستان گناوه که یکی از شهرستان‌های گردشگری است راه اندازی شود.