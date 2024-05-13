به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد اکبرپور یکشنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار کرد: کار فرهنگی باید با ظرافت و دقت خاص همراه با تکریم و احترام به مخاطب صورت گیرد و تلاش همه مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بر ارائه خدمت درست و به موقع به مردم است

وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین سازمان خدمت رسان به مردم در حوزه بیمه کشور است، گفت: خدمات مختلف بیمه‌ای و درمانی آن باید در قالب جهاد تبیین برای مردم بازگو شود و برنامه‌های عملیاتی سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم در جهت تحول در خدمت‌رسانی به مردم بوده و اجرای برنامه‌های تحولی در استان‌ها به‌طور منظم پایش و نظارت می‌شود.

مدیرکل امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی فرهنگ‌سازی بیمه‌ای را از راهبردهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم برشمرد و تصریح کرد: تشکیل نشست‌های منظم با شرکای اجتماعی و اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی برای مخاطبان در سه حوزه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و مستمری بگیران از جمله راهبردهای مهم در دوره مدیریت کنونی سازمان تأمین اجتماعی است که مدیران و رؤسای شعب در استان‌ها باید در این زمینه نهایت تلاش خود را به عمل آورند.

وی با اشاره به اینکه طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم می‌باشد، گفت: جذب بیمه‌شدگان جدید در راستای پایداری صندوق بسیار راهبردی بوده و این طرح با قوت در سطح کشور در حال اجرا می‌باشد.

اکبرپور ادامه داد: تعمیم و گسترش بیمه به تمام مردم یک تکلیف قانونی برای سازمان تأمین اجتماعی است و اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی نیز یک قدم بزرگ توسط این سازمان برای تحقق این امر قانونی و مهم است.

وی برای حل چالش‌های مدیریت منابع انسانی، گفت: با توجه به بازنشستگی بسیاری از پست‌های مهم مدیریتی در سال آینده، جانشین پروری در دستور کار استان‌ها قرار گیرد و افراد شایسته، واجد شرایط برای احراز مشاغل کلیدی، انتخاب و پرورش داده شوند.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری از فرار بیمه‌ای را نیازمند حسابرسی دفاتر قانونی و همچنین استفاده از ظرفیت کارگزاری‌های رسمی به منظور افزایش بیمه شدگان جدید دانست و افزود: با برنامه ریزی، اطلاع رسانی، توسعه فرهنگ سازی و تبیین اهداف سازمان شاخصه‌های مختلف سازمان را به مقامات استانی و شهرستانی و کارفرمایان کارگاه‌ها تشریح تا با افزایش بیمه شدگان بتوان خدمات بیشتری برای مخاطبین جذب کنند.