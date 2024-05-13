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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۲۱

آزادی ۱۳ زندانی ایلامی در دهه کرامت

آزادی ۱۳ زندانی ایلامی در دهه کرامت

ایلام-۱۳ زندانی در دهه کرامت آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه مراسم آزادی زندانیان با حضور رییس کل دادگستری، دادستان مرکز استان، معاونین دادگستری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعی از مسئولین و خیرین در زندان مرکزی برگزار شد.

در این مراسم ۸ زندانی جرائم غیرعمد با کمک ستاد دیه و ۵ زندانی با ارفاقات قانونی از سوی مراجع قضایی به آغوش خانواده خود بازگشتند

علی‌محمدی رییس کل دادگستری استان ایلام در ابتدای این مراسم ضمن تقدیر از همت و حمایت مستمر خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، گفت: درخواست‌های زندانیان برای بهره مندی از ارفاقات قانونی بررسی و زمینه آزادی ۵ زندانی فراهم شد.

جمشید اسکندری مدیرکل زندان‌های استان ایلام نیز اذعان داشت: به مناسبت دهه کرامت و با کمک خیرین و مراجع قضایی مراسم آزادی زندانیان برگزار شد که ۸ زندانی جرائم غیر عمد توسط ستاد دیه و ۵ زندانی با اعطای تسهیلات قضایی به آغوش خانواده خود بازگشتند. وی تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون ۱۹ زندانی جرائم غیر عمد از زندان آزاد شدند.

کد مطلب 6104750

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