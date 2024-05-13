جعفر عسگری حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اغلب مسئولین استان بومی اند و به مشکلات اشراف دارند، خاطرنشان کرد: شهرستان کوهرنگ با توجه به کوهستانی بودن مشکلات زیادی در حوزه راه، بهداشت و گردشگری دارد.
وی افزود: جادههای موجود و جادههای بین روستایی و آنتنی شهرستان کوهرنگ باید مرمت شوند.
عسگری حسنوند گفت: جاده شهرکرد خوزستان از کوهرنگ میگذرد و تونلهای چری و حونی و دشتک سال هاست نیمه کارهاند و انتظار داریم برای تخصیص اعتبارات تلاش ویژه صورت گیرد.
وی افزود: در حوزه بهداشت و درمان یک بیمارستان در مرکز شهرستان کوهرنگ و دو ساختمان بستر درمانی در بخش بازفت و صمصامی که متأسفانه فاقد امکانات و تجهیزات میباشند، همچنین بهداشت دهان و دندان که معضل اساسی مردم روستا نشین است و بیشتر مشکلات گوارشی از دهان و دندان بوجود می آیند، لازم است که رسیدگی شوند.
عسگری حسنوند با اشاره به اینکه شهرستان کوهرنگ یکی از قطبهای گرشگری است، گفت: تخصیص اعتبار جهت توسعه طرحهای گردشگری دیمه و مورهر شهرستان کوهرنگ ضروری است.
وی گفت: هلدینگ تأمین اجتماعی در شهرستان کوهرنگ باید تسریع شود.
عسگری حسنوند تصریح کرد: اعتبارات ماده ۱۰۱ قانون ارزش افزوده که قبلاً استانی و اکنون قرار است بهصورت کشوری توزیع شود، در راستای محرومیت زدایی تأثیرگذار است.
وی تاکید کرد: بهمنظور اجرای سیاستهای جوانی جمعیت، تسهیلات فرزندآوری در شهرستان پرداخت نمیشود.
عسگری حسنوند یادآور شد: اگر سند توسعه شهرستان عملیاتی شود همه مشکلات رفع میشوند و جهت احداث تصفیه خانه آب شهرستان کوهرنگ تمهیداتی اندیشیده شود.
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