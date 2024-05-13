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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۲۹

گفت وگوی مهر؛

تسهیلات فرزندآوری در شهرستان کوهرنگ پرداخت نمی‌شود

تسهیلات فرزندآوری در شهرستان کوهرنگ پرداخت نمی‌شود

کوهرنگ-نماینده شهرستان کوهرنگ در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: تسهیلات فرزندآوری در شهرستان کوهرنگ پرداخت نمی‌شود این در حالی است که در راستای جوانی جمعیت باید حمایت‌ صورت گیرد.

جعفر عسگری حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اغلب مسئولین استان بومی اند و به مشکلات اشراف دارند، خاطرنشان کرد: شهرستان کوهرنگ با توجه به کوهستانی بودن مشکلات زیادی در حوزه راه، بهداشت و گردشگری دارد.

وی افزود: جاده‌های موجود و جاده‌های بین روستایی و آنتنی شهرستان کوهرنگ باید مرمت شوند.

عسگری حسنوند گفت: جاده شهرکرد خوزستان از کوهرنگ می‌گذرد و تونل‌های چری و حونی و دشتک سال هاست نیمه کاره‌اند و انتظار داریم برای تخصیص اعتبارات تلاش ویژه صورت گیرد.

وی افزود: در حوزه بهداشت و درمان یک بیمارستان در مرکز شهرستان کوهرنگ و دو ساختمان بستر درمانی در بخش بازفت و صمصامی که متأسفانه فاقد امکانات و تجهیزات می‌باشند، همچنین بهداشت دهان و دندان که معضل اساسی مردم روستا نشین است و بیشتر مشکلات گوارشی از دهان و دندان بوجود می آیند، لازم است که رسیدگی شوند.

عسگری حسنوند با اشاره به اینکه شهرستان کوهرنگ یکی از قطب‌های گرشگری است، گفت: تخصیص اعتبار جهت توسعه طرح‌های گردشگری دیمه و مورهر شهرستان کوهرنگ ضروری است.

وی گفت: هلدینگ تأمین اجتماعی در شهرستان کوهرنگ باید تسریع شود.

عسگری حسنوند تصریح کرد: اعتبارات ماده ۱۰۱ قانون ارزش افزوده که قبلاً استانی و اکنون قرار است به‌صورت کشوری توزیع شود، در راستای محرومیت زدایی تأثیرگذار است.

وی تاکید کرد: به‌منظور اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت، تسهیلات فرزندآوری در شهرستان پرداخت نمی‌شود.

عسگری حسنوند یادآور شد: اگر سند توسعه شهرستان عملیاتی شود همه مشکلات رفع می‌شوند و جهت احداث تصفیه خانه آب شهرستان کوهرنگ تمهیداتی اندیشیده شود.

کد مطلب 6104807

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