سازمان استاندارد در مقابل سودجویان از قوانین خود چشم پوشی نکند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل استاندارد استان البرز که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان انجام شد، گفت: مساله استاندارد بسیار حائز اهمیت است زیرا عدم تحقق آن سلامت و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد. علامت استاندارد نشان اعتماد مردم بوده و هر فردی این علامت را روی محصولات تولیدی مشاهده کرد باید احساس آرامش کند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز ضمن تصدیق اقدامات اداره کل استاندارد استان مطرح: بنده خودم در موضوع پیست اسکی بین المللی در استان البرز، به صورت سفت و سخت با جدیت پیگیر استاندارد سازی تجهیزات آن بودم. امروزه باید با ظرفیت سازی های مناسب فرهنگی، رشد اقتصادی مناسبی را در سطح ملی و استانی فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه کار مجموعه استاندارد بسیار حساس است، بیان کرد: خداوند حق تعالی همه چیز را در جهان هستی از روی نظم و قاعده ایجاد کرده و هنگام خلق اشرف مخلوقات انسان تمام استانداردهای لازم را به کار برده است. این جهان هستی و گردش فصول آن نیز بر اساس استاندارد بوده و کوچک‌ترین بی نظمی موجب عدم تعادل استاندارد می‌شود.

آیت الله حسینی همدانی ضمن ابراز خشنودی از ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد و جهانی شدن امضای این سازمان و قدردانی از خدمات کارکنان و مدیران اداره کل استاندارد البرز خاطرنشان کرد: مراقب باشید تا مبادا خطایی صورت گیرد و البته باید این موقعیت رفیع سازمان ملی استاندارد در دنیا حفظ و از آن صیانت شود.

نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با تاکید بر اینکه نام استاندارد باید اعتماد آفرین باشد، تصریح کرد: سازمان استاندارد در مقابل افراد سودجو به هیچ وجه از الزامات و قوانین خود چشم پوشی نکند و قاطعانه مقابل این افراد ایستادگی کند زیرا استاندارد چشم بینای سلامت جامعه است.