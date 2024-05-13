آغاز اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، دور جدید تمرینات ملی پوشان فوتسال زیر نظر فروزان سلیمانی از امروز در مرکزملی فوتبال آغاز می شود.

سلیمانی در این اردو با مرور تمرینات تکنیکی و تاکتیکی بازیکنان دعوت شده به اردو را محک می زند.

اردوهای آماده سازی تیم ملی فوتسال بانوان به منظور حضوری پرقدرت در مسابقات فوتسال داخل سالن المپیک که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد، تشکیل می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو از سوی سلیمانی به شرح زیر است:

مبینا ملاآقایی، فرزانه توسلی، نگارسادات یعقوبی، مریم سید، مبینا پروینی (تهران)

هما آقایی پور، معظمه سنجری (کرمان)

سحرزمانی، نازنین استکی فر (اصفهان)

فاطمه رحمتی، محدثه محمدی (زنجان)

فرشته خسروی، الهام عنافچه، طاهره مهدی پور، زهرا کیانی منش (خوزستان)

مارال ترکمان (البرز)

مهتاب بنایی (فارس)

نسترن مقیمی، کیمیا رحیمی نیا، نسرین قمی (مازندران)

فاطمه حسینی (خراسان رضوی)

سارا شیربیگی (کرمانشاه)

مهدیه محمودی نیا (کهگیلویه و بویراحمد) زینب امیری (چهارمحال بختیاری)

اردوی فوق تا ۳۰ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.