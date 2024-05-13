انسداد مقطعی و موقتی محور سوادکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، به درخواست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و موافقت پلیس راه استان و فراجا به منظور اجرای عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی تونل چپ دره ۲ محور سوادکوه به صورت مقطعی مسدود می‌شود.

این طرح از دوشنبه مورخه ۲۴ اردیبهشت لغایت ۹ خرداد از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای شنبه الی چهارشنبه هر هفته (در صورت مساعد بودن هوا) به غیر از پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه. محور اجرا می‌شود.

در این مدت تردد با رعایت جوانب احتیاط از مسیر کناری تونل چپ دره ۲ انجام خواهد شد.