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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۰۵

پلیس راه مازندران خبر داد؛

انسداد مقطعی و موقتی محور سوادکوه

انسداد مقطعی و موقتی محور سوادکوه

سوادکوه- پلیس راه مازندران از اجرای عملیات راهسازی و انسداد موقت محور سوادکوه در محدوده تونل چپ دره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به درخواست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و موافقت پلیس راه استان و فراجا به منظور اجرای عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی تونل چپ دره ۲ محور سوادکوه به صورت مقطعی مسدود می‌شود.

این طرح از دوشنبه مورخه ۲۴ اردیبهشت لغایت ۹ خرداد از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای شنبه الی چهارشنبه هر هفته (در صورت مساعد بودن هوا) به غیر از پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه. محور اجرا می‌شود.

در این مدت تردد با رعایت جوانب احتیاط از مسیر کناری تونل چپ دره ۲ انجام خواهد شد.

کد مطلب 6104845

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